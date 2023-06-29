Veja 7 dicas de como reformar a casa sem estourar o orçamento

É possível imprimir mais personalidade dos moradores na casa com reformas simples, como neste projeto de Gigi Gorenstein Crédito: Evelyn Müller

Falar em reforma, principalmente de um imóvel que já é habitado, pode ser sinônimo de dor de cabeça e alto gasto financeiro, mas nem sempre uma mudança no projeto de interiores precisa ser assim. Com um bom planejamento, é possível curtir um processo prazeroso e econômico. Isso porque, embora cada obra tenha um objetivo diferente, sempre haverá um tipo de mudança simples que se enquadra no espaço pretendido.

“Nessas ocasiões, é importante avaliar as peças que podemos manter e mesclá-las com elementos novos, fazendo adaptações e dando um novo visual. Esse processo contribui para que os custos não fujam do orçamento", orienta a a arquiteta Gigi Gorenstein.

Trocar o revestimento do mobiliário existente também é uma opção, bem como apostar na compra de móveis usados, o que vai ao encontro com a agenda sustentável tão presente nos últimos anos.

Ainda, segundo a profissional, renovar a pintura e os elementos decorativos costuma ser a sugestão mais prática e eficaz para atingir o propósito de vivenciar um novo ambiente, sem a necessidade de grandes intervenções arquitetônicas.

Se a ideia é fugir do comum, outras possibilidades são os papéis de parede, texturas, cimento queimado e os revestimentos, como as placas em 3D.

Com novas mobílias e tapetes, uma sala de estar, por exemplo, pode parecer um novo ambiente, como o projetado pela Gigi Gorenstein Crédito: Eduardo Pozella

Em muitas situações, a repaginação do layout já seria capaz de adicionar novos ares, entretanto, pode implicar nos pontos de elétrica existentes. “Por isso, estude antes de mexer”, alerta Gigi.

A arquiteta e vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES), Luciane Veiga, concorda que planejar é fundamental. “Antes de começar, elabore um projeto de arquitetura de reforma, obtenha uma licença na prefeitura e contrate a equipe executora para garantir que os imprevistos sejam resolvidos por profissionais qualificados”, analisa.

Para ela, depois isso, é necessário alinhar com todos que moram na casa sobre a vontade de reformar e avaliar o impacto no dia a dia da casa. “Mesmo que seja um único cômodo, sempre gera desconforto”, recomenda.

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