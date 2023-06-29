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Planejamento

Veja 7 dicas de como reformar a casa sem estourar o orçamento

O segredo é investir em elementos pontuais, como a mudança de cor na pintura das paredes e fazer trocas decorativas nos ambientes
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

29 jun 2023 às 15:59

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 15:59

Reforma baixo orçamento - Gigi Gorenstein
É possível imprimir mais personalidade dos moradores na casa com reformas simples, como neste projeto de Gigi Gorenstein Crédito: Evelyn Müller
Falar em reforma, principalmente de um imóvel que já é habitado, pode ser sinônimo de dor de cabeça e alto gasto financeiro, mas nem sempre uma mudança no projeto de interiores precisa ser assim. Com um bom planejamento, é possível curtir um processo prazeroso e econômico. Isso porque, embora cada obra tenha um objetivo diferente, sempre haverá um tipo de mudança simples que se enquadra no espaço pretendido.
“Nessas ocasiões, é importante avaliar as peças que podemos manter e mesclá-las com elementos novos, fazendo adaptações e dando um novo visual. Esse processo contribui para que os custos não fujam do orçamento", orienta a a arquiteta Gigi Gorenstein.

Trocar o revestimento do mobiliário existente também é uma opção, bem como apostar na compra de móveis usados, o que vai ao encontro com a agenda sustentável tão presente nos últimos anos.
Ainda, segundo a profissional, renovar a pintura e os elementos decorativos costuma ser a sugestão mais prática e eficaz para atingir o propósito de vivenciar um novo ambiente, sem a necessidade de grandes intervenções arquitetônicas.
Se a ideia é fugir do comum, outras possibilidades são os papéis de parede, texturas, cimento queimado e os revestimentos, como as placas em 3D.
Reforma baixo orçamento - Gigi Gorenstein
Com novas mobílias e tapetes, uma sala de estar, por exemplo, pode parecer um novo ambiente, como o projetado pela Gigi Gorenstein Crédito: Eduardo Pozella
Em muitas situações, a repaginação do layout já seria capaz de adicionar novos ares, entretanto, pode implicar nos pontos de elétrica existentes. “Por isso, estude antes de mexer”, alerta Gigi.
A arquiteta e vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES), Luciane Veiga, concorda que planejar é fundamental. “Antes de começar, elabore um projeto de arquitetura de reforma, obtenha uma licença na prefeitura e contrate a equipe executora para garantir que os imprevistos sejam resolvidos por profissionais qualificados”, analisa.
Para ela, depois isso, é necessário alinhar com todos que moram na casa sobre a vontade de reformar e avaliar o impacto no dia a dia da casa. “Mesmo que seja um único cômodo, sempre gera desconforto”, recomenda.
Confira sete recomendações sobre como repaginar a sua casa sem gastar muito:

01

Na sala de estar, jantar e home theater

Explore novas cores nas paredes ou invista em estampas e texturas nos papéis de parede, tapetes e outros objetos decorativos. Experimente também trocar a mesa de centro, as mesas laterais ou a luminária.

02

No quarto

Compre um novo enxoval e, caso não haja a possibilidade de inserir uma cabeceira estofada, por exemplo, fazer uma pintura de meia parede é uma solução que não pesa no bolso e agrega charme ao espaço.

03

Na cozinha

Embora seja um espaço mais trabalhoso, visto que a maioria dos elementos são fixos, é possível mudar pontualmente com uma nova mesa, cadeiras, banquetas ou luminárias.

04

No banheiro

Como boa parte da estrutura do ambiente também é fixa, em vez de mexer no layout, a reforma pode contemplar uma mudança no gabinete da pia ou na iluminação. Em lavabos, o papel de parede também pode ser eficiente.

05

No espaço de home office

Caso a mesa existente seja em marcenaria, é melhor mantê-la. Já se a intenção for remontar um escritório do zero, é possível investir em móveis soltos ou prontos.

06

Uso de plantas

Além de deixar os espaços mais bonitos, as plantas melhoram a qualidade do ar e impactam no bem-estar. Escolhendo a espécie que melhor se adapta às condições de luminosidade do ambiente, elas podem aparecer penduradas, posicionadas em nichos ou em vasos.

07

Colocando um pouco de arte em casa

Escolha uma parede e a preencha com quadros, porta-retratos e até mesmo desenhos feitos pela família. Além de dar um toque original a essa parte da casa, uma gallery wall emana a personalidade e a essência dos moradores.

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