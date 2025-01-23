Calor combina com plantas? Especialistas dão dicas para cuidar do jardim no verão

No verão, plantas demandam atenção especial para aguentarem as bruscas mudanças de tempo Crédito: Shutterstock

Devido às previsões de um verão com temperaturas ainda mais intensas neste 2025 , um ambiente do lar deve receber uma atenção especial: o jardim. Afinal, no calor, as plantas e flores são as que mais sofrem e, para que elas mantenham-se saudáveis e potencializem a beleza e sensação de bem-estar que a casa transmite, alguns cuidados são essenciais.

"A natureza está diretamente relacionada à qualidade de vida do ser humano trazendo vários benefícios, como a diminuição da ansiedade e do estresse. O dia a dia da maioria das pessoas está cada vez mais acelerado, e espaços que proporcionem um 'respiro' na rotina, fazem toda a diferença", pontua a arquiteta Isabella Behrend sobre a vantagem de criar áreas verdes na casa e de manter os cuidados no local.

Para garantir que seu jardim cresça e mantenha a vitalidade na estação, confira cinco dicas de especialistas que vão te ajudar na manutenção do espaço:

1. Regue as plantas, mas com moderação

No verão, o equilíbrio das regas costuma ficar comprometido já que, ou as plantas recebem menos água do que precisam, devido à alta taxa de evaporação causada pelo calor, ou recebem água demais e acabam encharcadas, seja por causa da chuva, seja pelas regas exageradas.

Para o engenheiro agrônomo José Bissoli Filho, a melhor alternativa para saber a hora certa de regar as plantas é o "teste do dedinho". "Coloque o dedo na terra para checar a umidade do solo e, caso esteja muito seca, significa que é hora de regar. Não dá para estipular uma regra fixa, visto que cada planta tem uma necessidade de água diferente. Então, na dúvida, é melhor apostar nesse procedimento", comenta Bissoli.

O aspecto das folhas também deve ser observado. Quando murchas, precisam de água, mas caso estejam descoloridas, caindo e apodrecendo, é um sinal de água em excesso.

2. Priorize plantas adequadas ao clima e à região

Samambaias são plantas queridinhas para o verão por sua versatilidade Crédito: Shutterstock

Quem tem o cuidado com as plantas como hobby e sabe que um dos segredos para um lindo jardim é apostar naquelas que sejam mais adequadas às condições do ambiente. "Mais do que escolher uma planta que seja resistente a uma estação do ano, é preciso pensar em plantas que sejam adequadas a nossa região. Na Grande Vitória, por exemplo, há uma incidência de um vento nordeste muito forte, principalmente nos bairros próximos às praias, que prejudica muitas espécies. Esse fator deve ser levado em consideração na hora da escolha", pontua o engenheiro agrônomo.

Para driblar esse problema, a paisagista Sinthia Ferrari sugere que, em jardins que recebam mais de quatro horas de sol por dia, plantas como palmeiras variadas, buganvílias, agaves e cactos sejam priorizadas. Para quem quer inspirações de plantas que combinem entre si, a especialista garante que a saída é escolher plantas com cores complementares ou em tons suaves, que tenham diferentes texturas de folhas e flores e tornem possível a criação de camadas para adicionar profundidade.

Plantas ideais para compôr o jardim: Heras e trepadeiras: podem ser usadas em muros e cercas para criar uma base verde. Lavanda e alecrim: perfumadas e versáteis, combinam com vários tipos de plantas. Samambaias e filodendros: ótimas para áreas sombreadas e dão volume ao jardim. Agapantos e lírios: resistentes e com flores que se destacam em qualquer estação.



3. A grama também precisa de atenção

Presente na maior parte dos jardins, a grama é um elemento curinga e que também demanda cuidados. Bissoli afirma que, no Espírito Santo, os tipos de grama mais utilizados são a Esmeralda, utilizada em ambientes de sol pleno, e a São Carlos, que se adapta em locais com menor incidência de luz.

Na instalação do gramado, é aconselhável a utilização de um bom adubo orgânico ou químico e, no verão, a adubação deve ser realizada a cada 30 dias, pois é nas épocas de calor intenso que a grama se desenvolve mais.

Na lista de cuidados regulares, estão o uso do calcário para correção da acidez do solo e com a rega: em dias ensolarados, deve-se molhar o gramado praticamente todos os dias e, em temperaturas amenas, em dias intercalados.

4. Escolha as ferramentas e fertilizantes adequados

Ferramentas adequadas são grandes facilitadoras no cuidado do jardim Crédito: Freepik.com

A manutenção básica do jardim requer ferramentas conhecidas, como uma boa tesoura de poda, pá para jardinagem, ancinho e um serrote para poda de galhos maiores. Caso tenha gramado, é bom garantir uma tesoura de cortar grama e um cortador de grama elétrico.

Quanto aos fertilizantes, dê preferência aos orgânicos, como húmus de minhoca, compostos orgânicos e esterco bovino tratado e embalado. É preciso ter cuidado com os adubos químicos, pois, se usados em excesso, podem danificar as plantas.



5. Expulse as pragas com soluções naturais

No verão, alguns visitantes indesejados podem aparecer no jardim, como cochonilhas, pulgões, percevejos e cigarrinhas, que prejudicam o crescimento e saúde das plantas e flores.