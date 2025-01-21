'Aquecimento adiabático' faz Sudeste mergulhar no calorão

█ O QUE EXPLICA O CALORÃO?





A atual onda de calor é uma combinação de três fatores, segundo a Climatempo. Em primeiro lugar, a diminuição da nebulosidade. Isso porque, com menos nuvens no céu, o sol brilha mais forte por mais horas. Em segundo, a ausência de ventos frios de origem polar.





Mas o menos famoso entre os fatores — e que causou elevação das temperaturas maior do que a dos outros dias — é o aquecimento adiabático. Um fenômeno que não é incomum no Sudeste, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, na região da Serra do Mar.





█ O QUE É "AQUECIMENTO ADIABÁTICO"?





O aquecimento adiabático acontece quando o vento empurra o ar quente do planalto para o mar. Ou seja, é um processo associado à presença de montanhas.





O ar "forçado" a descer para o litoral aquece mais ou menos 1°C a cada 100 metros. Por exemplo, no caso de São Paulo e da Baixada Santista: a capital está quase 800 metros acima da região litorânea. Se os termômetros na cidade marcassem 30°C, com o aquecimento adiabático, Santos beiraria 38°C. Nesse caso, o ar desce a Serra do Mar impulsionado por um vento que vem de noroeste, explica a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo.





█ VAI CONTINUAR



