Cidade do ES entre as mais quentes do Brasil nesta segunda (20)

#Máximas : Confira as maiores #temperaturas registradas, até às 16h de hoje (20), pelo #INMET : ?️ Niterói (RJ): 38,9°C ?️ Alegre (ES): 38,5°C ?️ Cambuci (RJ): 38,4°C ?️ Silva Jardim (RJ): 38,4°C ?️ Bertioga (SP): 38,3°C ?️ Campos Dos Goytacazes (RJ): 37,6°C

Além das temperaturas, beirando os quarenta graus, o Inmet também destacou a baixa unidade no município capixaba, medida em 29% até às 16h. A cidade ficou atrás apenas de Boa Vista (Roraima), que registrou 28%