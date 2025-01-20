Cidade do ES entre as mais quentes do Brasil nesta segunda (20)

A cidade de Alegre, localizada na Região Sul do Estado, ficou entre as mais quentes do Brasil nesta segunda-feira (20). Na lista divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o município capixaba registrou uma temperatura de 38,5 °C até às 16h, ficando atrás apenas de Niterói, no Rio de Janeiro, onde os termômetros registraram 38,9 °C.
A lista também registrou altas temperaturas nas cidades de Cambuci–RJ, com 38,4 °C; Silva Jardim–RJ, com 38,4 °C; Bertioga–SP, com 38,3 °C; e Campos Dos Goytacazes–RJ, com 37,6 °C. Apesar do calor no município, Alegre é uma das 27 cidades da Região Sul do ES que estão sob alerta para chuvas intensas até a manhã de terça-feira (21).
Além das temperaturas, beirando os quarenta graus, o Inmet também destacou a baixa unidade no município capixaba, medida em 29% até às 16h. A cidade ficou atrás apenas de Boa Vista (Roraima), que registrou 28%