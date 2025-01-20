Municípios do ES recebem alerta para chuvas intensas; veja se sua cidade está na lista

- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino São Lourenço
- Dores do Rio preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
Alerta amarelo
O alerta amarelo é o mais brando dos três no grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, a previsão do tempo para 27 municípios da região Sul do Estado é de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
Cuidados
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).