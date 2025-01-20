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Previsão do tempo

Municípios do ES recebem alerta para chuvas intensas; veja se sua cidade está na lista

Nos locais afetados pode chover até 50 mm/dia, com ventos de até 60 km/h; Aviso é válido até a manhã de terça-feira (21)
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

20 jan 2025 às 15:18

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 15:18

Alerta amarelo é válido para municípios da região Sul do Espírito Santo até terça-feira (21)
Alerta amarelo é válido para municípios da região Sul do Espírito Santo até terça-feira (21) Crédito: (Reprodução Inmet)
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas e ventos intensos na região Sul do Espírito Santo nesta segunda-feira (20). Apesar da possibilidade do temporal, o órgão afirma ser baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso é válido até 10h de terça-feira (21). Confira abaixo as cidades em alerta:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivácqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo
  8. Conceição do Castelo
  9. Divino São Lourenço
  10. Dores do Rio preto
  11. Guaçuí
  12. Ibatiba
  13. Ibitirama
  14. Iconha
  15. Irupi
  16. Itapemirim
  17. Iúna
  18. Jerônimo Monteiro
  19. Marataízes
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Piúma
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Novo do Sul
  26. São José do Calçado
  27. Vargem Alta

Alerta amarelo

O alerta amarelo é o mais brando dos três no grau de intensidade usado pelo instituto para classificação. Segundo o Inmet, a previsão do tempo para 27 municípios da região Sul do Estado é de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Cuidados

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

 - Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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