Está quente! Com 35,7°C, Vitória registra recorde de calor do ano

O recorde anterior, de 35°C, havia sido registrado no dia 2 de janeiro. Segundo a empresa Climatempo, o dia foi ensolarado na maior parte do Estado.

"Todo o Espírito Santo teve uma segunda-feira muito quente. O Estado ficou ensolarado, com poucas nuvens desde cedo. Ventos quentes, vindos da direção Norte, predominaram sobre o Estado ajudando a aquecer o ar", diz o comunicado divulgado pela empresa.

Calor do Sudeste