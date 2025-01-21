Está quente! Com 35,7°C, Vitória registra recorde de calor do ano

O calor definitivamente chegou no Espírito Santo. Depois de Alegre, no Sul do Estado, entrar na lista das cidades mais quentes na segunda-feira (20), a capital Vitória, no mesmo dia, também registrou a maior temperatura de 2025, com 35,7°C de máxima, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A informação foi divulgada pela empresa de meteorologia Climatempo.
O recorde anterior, de 35°C, havia sido registrado no dia 2 de janeiro. Segundo a empresa Climatempo, o dia foi ensolarado na maior parte do Estado.
"Todo o Espírito Santo teve uma segunda-feira muito quente. O Estado ficou ensolarado, com poucas nuvens desde cedo. Ventos quentes, vindos da direção Norte, predominaram sobre o Estado ajudando a aquecer o ar", diz o comunicado divulgado pela empresa.
Calor do Sudeste
Além de Vitória, São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG) também bateram recorde de calor na segunda. Na capital mineira, inclusive, uma situação curiosa: lá, no mesmo dia, foram registradas as maiores temperaturas mínima e máximas, de acordo com a Climatempo.