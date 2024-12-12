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Revestimentos

5 dicas para decorar a casa para o verão

Inspire-se nas características do estilo praiano para a estação mais quente do ano

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 16:45

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 dez 2024 às 16:45
A decoração ajuda a deixar a casa pronta para o verão (Imagem: Série Oceanic, Incepa/Roca Brasil Cerámica)
A decoração ajuda a deixar a casa pronta para o verão Crédito: Imagem: Série Oceanic, Incepa/Roca Brasil Cerámica
Com o verão se aproximando, é possível pensar em algumas mudanças na decoração da casa para receber a estação. Para isso, dá para apostar em cores, revestimentos e estampas para deixar o ambiente mais confortável e receptivo para os moradores e visitantes.
A seguir, a Incepa, que faz parte do grupo Roca Brasil Cerámica, apresenta algumas dicas para casas litorâneas ou, até mesmo, apartamentos da cidade – para matar a saudade do mar. Confira!

1. Cores claras e elementos naturais

Entre as principais características do estilo praiano, estão a predominância de tons neutros e claros, como branco, bege e cinza, além da leveza do azul e verde, que representam a beleza do mar. Uma casa com iluminação e ventilação naturais abundantes também é garantia de clima relaxante. “A escolha de revestimentos suaves em pisos e paredes contribui com toda essa atmosfera de bem-estar”, afirma Christie Schulka, manager marketing da Roca Brasil Cerámica.

2. Porcelanato madeirado para mais aconchego

Christie Schulka afirma que os porcelanatos amadeirados também são boas escolhas para as casas de praia, pois unem o aconchego da madeira com a resistência do porcelanato, permitindo levar a estética do material natural para ambientes que, antes, não seriam indicados.
As tonalidades de azul representam a beleza do mar (Imagem: Série Nature, Incepa/Roca Brasil Cerámica)
As tonalidades de azul representam a beleza do mar Crédito: Imagem: Série Nature, Incepa/Roca Brasil Cerámica

3. Azul para remeter ao mar

Também é possível trazer a atmosfera marítima para dentro do lar, com influência do estilo Navy, a partir da predominância do azul (nesse caso os tons mais escuros), das listras na decoração, além de elementos naturais, como fibras, ou objetos decorativos relacionados como estrelas do mar, conchinhas, âncoras, peixes, entre outros.

4. Tons para aproximar da natureza

Tudo que tenha relação com a natureza combina perfeitamente com as casas de temporada, seja de praia ou de campo . “Trazer o azul e o verde em detalhes, por exemplo, é uma forma de reforçar essa estética natural, seja em adornos, tecidos ou revestimentos. Desenhos e estampas temáticas também são bem-vindos sempre”, indica Christie Schulka.

5. Paredes com quadros e espelhos

Uma maneira prática e elegante de transformar os ambientes da casa para o verão é apostar em quadros que remetam à natureza e ao frescor da estação. Busque imagens de paisagens marítimas, pôr do sol e elementos naturais, como folhas e flores. Ao escolher peças que dialoguem com o estilo da decoração existente, o espaço ganha personalidade.
Além disso, os espelhos desempenham um papel importante na composição visual do ambiente. Eles ampliam a sensação de espaço e ajudam a refletir a luz natural, tornando os cômodos mais claros e arejados. Molduras de materiais naturais, como madeira e bambu, reforçam o estilo praiano e criam harmonia com outros elementos da decoração.

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