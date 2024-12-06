Pantone elege cor do ano para 2025; veja como aplicá-la na decoração

Mocha Mousse foi eleita a cor de 2025 pela Pantone Crédito: Divulgação/Pantone

Em um mundo cada vez mais agitado, uma dose de conforto é essencial. Com essa justificativa, a Pantone , empresa americana de consultoria de cores, elegeu nesta quinta-feira (05) a "Mocha Mousse" como cor do ano para 2025. O tom de numeração 17-1230, um marrom quente, lembra alimentos como chocolate, cacau e café e, segundo a corporação em seu Instagram, "encontra harmonia e equilíbrio entre as demandas da modernidade e a beleza atemporal da criação artística".

Na análise da diretora executiva da empresa, Leatrice Eiseman, o tom é "sofisticado e exuberante, mas ao mesmo tempo um clássico despretensioso que amplia nossa percepção dos marrons, que deixam de ser apenas tons modestos e sóbrios e passam a simbolizar luxo", afirma.

Pantone também destacou a natureza orgãnica da cor e seu alinhamento com a natureza, além da versatilidade da cor, que pode ser aplicada tanto em ambientes minimalistas quanto ricamente decorados, sendo uma forma de trazer segurança e equilíbrio ao espaço. Celulares, móveis, roupas, papéis de parede e estampas já podem ser vistos circulando com a nova cor de 2025, que influencia o mercado de consumo como um todo.

Cor pode ser aplicada com tons mais claros

Tons diferentes de marrom podem ser usados para compôr o ambiente Crédito: Bruno Moitinho/Sem Nome Studio

A cor é uma ótima pedida para os que gostam de mesclar tendências com o clássico. Para o arquiteto Bruno Moitinho, proprietário do Sem Nome Studio, o tom já é um velho conhecido por trazer à memória móveis antigos e piso de taco de madeira, elementos afetivos e que nunca saem de moda. Em linhas gerais, a cor marrom como um todo pode ser uma ótima pedida aos ambientes mais intimistas da casa.

"A cor do ano traz uma nostalgia das casas antigas e permite brincar com o passado e o presente, usando elementos que mesclam o vintage e o moderno pra dentro do nosso lar. Acredito que as pessoas estão buscando mais contar sua história através da casa, trazendo mais cores, elementos e memórias que a representam, e essa cor é um resgate do passado, permitindo que a gente combine com o presente. Também é o retorno de tons mais intensos, diferente do que a gente vê nos projetos atuais, onde o branco é o protagonista", afirma o arquiteto.

Moitinho também destaca que a Mocha Mousse pode ser usada com várias cores, mas as mais claras são ideais para compôr o espaço com ela. "Combinada com tons mais claros ela ganha destaque e vira protagonista protagonista. Rosa e azul claro, além do bege mais amarelado, são combinações perfeitas com a cor do ano", finaliza.

Joybird, marca americana de móveis, lançou coleção com a cor Mocha Mousse Crédito: Joybird/Divulgação