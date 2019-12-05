Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Azul clássico

Pantone revela a cor do ano de 2020 e tom promete trazer paz e tranquilidade

Uma tonalidade intemporal e duradoura e elegante na sua simplicidade. É assim que o instituto descreve o azul clássico, cor eleita e que vai dominar no próximo ano.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 12:30

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 12:30

Pantone revela a cor do ano de 2020 e o tom promete trazer paz e tranquilidade Crédito: Pinterest
A Pantone, como faz todos os anos, acabou de revelar a cor do ano de 2020. E segundo instituto, o que vai bombar é o azul clássico, a cor Pantone 19-4052, que é descrita como uma tonalidade intemporal, duradoura e elegante na sua simplicidade.  A Pantone ainda ressalta que o tom nos desafia a olhar para além do óbvio, ao mesmo tempo que proporciona uma sensação de paz e tranquilidade.
À medida que a sociedade continua a reconhecer a cor como uma forma crítica de comunicação e como uma maneira de expressar ideias e emoções, designers e marcas devem sentir-se inspirados a usar a cor para se envolverem. A seleção de cores do ano da Pantone fornece uma direção estratégica para o mundo da moda e do design, refletindo o trabalho do Instituto de cores Pantone durante o ano todo", disse em comunicado Laurie Pressman, Vice-presidente do Pantone Color Institute.
Há mais de 20 anos, a cor do ano da Pantone influencia as decisões de desenvolvimento e compra de produtos em vários setores, incluindo moda, decoração e design industrial, além de embalagem e design gráfico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados