Pantone revela a cor do ano de 2020 e tom promete trazer paz e tranquilidade

Pantone revela a cor do ano de 2020 e o tom promete trazer paz e tranquilidade Crédito: Pinterest

A Pantone, como faz todos os anos, acabou de revelar a cor do ano de 2020. E segundo instituto, o que vai bombar é o azul clássico, a cor Pantone 19-4052, que é descrita como uma tonalidade intemporal, duradoura e elegante na sua simplicidade. A Pantone ainda ressalta que o tom nos desafia a olhar para além do óbvio, ao mesmo tempo que proporciona uma sensação de paz e tranquilidade.

À medida que a sociedade continua a reconhecer a cor como uma forma crítica de comunicação e como uma maneira de expressar ideias e emoções, designers e marcas devem sentir-se inspirados a usar a cor para se envolverem. A seleção de cores do ano da Pantone fornece uma direção estratégica para o mundo da moda e do design, refletindo o trabalho do Instituto de cores Pantone durante o ano todo", disse em comunicado Laurie Pressman, Vice-presidente do Pantone Color Institute.