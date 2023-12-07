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Penugem de pêssego

Peach Fuzz é a cor eleita pela Pantone para 2024

O tom penugem de pêssego irá guiar as tendências do próximo ano e profissionais comentam sobre as aplicações da cor em projetos de design de interiores

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 18:27

Laísa Menezes

Laísa Menezes

Publicado em 

07 dez 2023 às 18:27
Projeto da Arquiteta Mari Milan - A cor do ano também pode ser inserida em projetos de arte, como quadros, esculturas e artes plásticas.
A cor do ano pode ser inserida em projetos de arte, como quadros, esculturas e artes plásticas Crédito: Projeto da arquiteta Mari Milani | Foto: Erika Urbino
Em um cenário de fim de ano marcado por renovações, a Pantone revelou sua aposta de cor para conduzir as tendências em 2024: a Pantone 13-1023 Peach Fuzz. Traduzido para o português como "penugem de pêssego", essa escolha vai além do simples matiz. Reflete um desejo de nutrir a si mesmo e aos outros, buscando proximidade e conexão.
"Anualmente, a Pantone revela a tão aguardada cor do ano, que provavelmente terá destaque na moda e decoração. É praticamente impossível discutir arte sem mencionar a escolha de cor feita pela empresa e sua curadoria."
Regilano Dornelas - Designer de Interiores
“O tom PANTONE 13-1023 Peach Fuzz traz pertencimento, inspira recalibração. Traz um ar de calma, oferecendo-nos um espaço para ser, sentir, curar e florescer”, classificou Join Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute, durante o webinário de divulgação da cor de 2024.
Este tom, que se assemelha ao pêssego suave e aveludado, não é apenas uma cor, mas uma narrativa que enriquece mente, corpo e coração. "Sensível, mas doce e arejado, o Pantone 13-1023 Peach Fuzz evoca uma nova modernidade, centrada na experiência humana de enriquecer e nutrir a mente, corpo e alma", define a empresa.
À medida que essa tonalidade se destaca, sua influência se expande para inspirar a decoração, arquitetura, design e moda. Estampas, papéis de parede, tintas e mobiliários serão redefinidos por essa cor, influenciando a criatividade profissional e impactando o mercado de consumo.
O personal organizer Salvador Corrêa  acredita que a cor escolhida é um incentivo para o mercado se movimentar. “No âmbito da organização, a cor vem como incentivo para as fabricantes de produtos organizadores, com novas tendências e utilidades que acabam funcionando como um encaixe na arquitetura e design", diz.

Pantone 13-1023 Peach Fuzz na arquitetura

Os especialistas em arquitetura afirmam que podemos esperar o uso da penugem de pêssego em diversas formas na decoração. Alguns exemplos da sua estilização visual estão na combinação com cores neutras ou até mesmo apostar em um degradê.
Projeto da Arquiteta Mari MilanO tom de pêssego tomou conta do revestimento dessa área gourmet, indo do frontão da pia até o teto.
O tom de pêssego tomou conta do revestimento dessa área gourmet, indo do frontão da pia até o teto Crédito: Projeto da arquiteta Mari Milani | Foto: Erika Urbino
A arquiteta Mari Milani apresenta a cor em seus projetos e fala sobre o direcionamento voltado para um décor mais suave. "Acho uma cor fácil de se adaptar. Já imagino um sofá desse tom, uma parede ou mesmo na marcenaria. Comparada à cor de 2023 (que foi o vermelho carmim, uma cor híbrida saturada) é completamente oposta, menos tecnológica e mais sensitiva. Irá trazer aconchego aos ambientes", comenta.
Ainda em comparação à cor eleita de 2023, o Viva Magenta, o arquiteto Bruno Moraes completa a fala de Milane. "A cor de 2024 expressa uma vivacidade marcante, o Peach Fuzz exprime a tranquilidade que todos nós, seres humanos, buscamos em nossas casas."
"Peach Fuzz é uma cor que será muito bem-vinda nos projetos de arquitetura de interiores. Com sua leveza, ela é multifacetada e pode marcar presença desde a pintura de paredes, marcenaria, mobiliário solto e itens decorativos como quadros, enxoval de cama e banho, além de almofadas e iluminação, entre tantas outras possibilidades. "
Bruno Moraes - Arquiteto, apresentador e colunista
LAÍSA MENEZES é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

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