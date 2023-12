Penugem de pêssego

Peach Fuzz é a cor eleita pela Pantone para 2024

O tom penugem de pêssego irá guiar as tendências do próximo ano e profissionais comentam sobre as aplicações da cor em projetos de design de interiores

A cor do ano pode ser inserida em projetos de arte, como quadros, esculturas e artes plásticas. (Projeto da arquiteta Mari Milano | Foto: Erika Urbino)

Em um cenário de fim de ano marcado por renovações, a Pantone revelou sua aposta de cor para conduzir as tendências em 2024: a Pantone 13-1023 Peach Fuzz. Traduzido para o português como "penugem de pêssego", essa escolha vai além do simples matiz. Reflete um desejo de nutrir a si mesmo e aos outros, buscando proximidade e conexão.

Anualmente, a Pantone revela a tão aguardada cor do ano, que provavelmente terá destaque na moda e decoração. É praticamente impossível discutir arte sem mencionar a escolha de cor feita pela empresa e sua curadoria. Regilano Dornelas • Designer de Interiores

“O tom PANTONE 13-1023 Peach Fuzz traz pertencimento, inspira recalibração. Traz um ar de calma, oferecendo-nos um espaço para ser, sentir, curar e florescer”, classificou Join Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute, durante o webinário de divulgação da cor de 2024.

Este tom, que se assemelha ao pêssego suave e aveludado, não é apenas uma cor, mas uma narrativa que enriquece mente, corpo e coração. "Sensível, mas doce e arejado, o Pantone 13-1023 Peach Fuzz evoca uma nova modernidade, centrada na experiência humana de enriquecer e nutrir a mente, corpo e alma", define a empresa.

À medida que essa tonalidade se destaca, sua influência se expande para inspirar a decoração, arquitetura, design e moda. Estampas, papéis de parede, tintas e mobiliários serão redefinidos por essa cor, influenciando a criatividade profissional e impactando o mercado de consumo.

O personal organizer Salvador Corrêa acredita que a cor escolhida é um incentivo para o mercado se movimentar. “No âmbito da organização, a cor vem como incentivo para as fabricantes de produtos organizadores, com novas tendências e utilidades que acabam funcionando como um encaixe na arquitetura e design", diz.

Pantone 13-1023 Peach Fuzz na arquitetura

Os especialistas em arquitetura afirmam que podemos esperar o uso da penugem de pêssego em diversas formas na decoração. Alguns exemplos da sua estilização visual estão na combinação com cores neutras ou até mesmo apostar em um degradê.

O tom de pêssego tomou conta do revestimento dessa área gourmet, indo do frontão da pia até o teto. (Projeto da arquiteta Mari Milano | Foto: Erika Urbino)

A arquiteta Mari Milani apresenta a cor em seus projetos e fala sobre o direcionamento voltado para um décor mais suave. "Acho uma cor fácil de se adaptar. Já imagino um sofá desse tom, uma parede ou mesmo na marcenaria. Comparada à cor de 2023 (que foi o vermelho carmim, uma cor híbrida saturada) é completamente oposta, menos tecnológica e mais sensitiva. Irá trazer aconchego aos ambientes", comenta.

Ainda em comparação à cor eleita de 2023, o Viva Magenta, o arquiteto Bruno Moraes completa a fala de Milane. "A cor de 2024 expressa uma vivacidade marcante, o Peach Fuzz exprime a tranquilidade que todos nós, seres humanos, buscamos em nossas casas."

Peach Fuzz é uma cor que será muito bem-vinda nos projetos de arquitetura de interiores. Com sua leveza, ela é multifacetada e pode marcar presença desde a pintura de paredes, marcenaria, mobiliário solto e itens decorativos como quadros, enxoval de cama e banho, além de almofadas e iluminação, entre tantas outras possibilidades. Bruno Moraes • Arquiteto, apresentador e colunista

