10 dicas para economizar na conta de luz durante o verão

Reduzir o consumo de energia elétrica é importante para a preservação ambiental Crédito: Imagem: Cagkan Sayin | Shutterstock

A variação de estações durante o ano é uma das responsáveis por impactar o consumo de energia. Segundo um estudo divulgado pela CupomVálido, com base em dados da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres (Abrace), o Brasil é o segundo país no mundo com a conta de luz mais cara, ficando atrás apenas da Colômbia.

A posição do país no ranking explica as altas taxas cobradas no valor da conta de luz aos clientes, principalmente durante o verão. Neste período, a população costuma utilizar com maior frequência aparelhos domésticos de refrigeração de ambientes e alimentos, como ar-condicionado e geladeira. Por consequência, a bandeira tarifária é alterada, e o valor fica mais caro.

Limitar o uso de energia é essencial quando se trata do desenvolvimento sustentável. “A economia de energia é necessária primeiramente pensando na questão ambiental; quanto menos energia consumida, menos recursos naturais serão gastos, menos poluição etc. Também é importante economizar energia para ajudar o bolso: quanto menos energia consumida, menos será pago no final no mês”, explica o engenheiro eletricista Gustavo Batista.

A seguir, confira 10 dicas para reduzir o consumo de energia elétrica durante o verão!

1. Utilize lâmpada de LED

Nos últimos anos, as lâmpadas de LED têm se popularizado por oferecerem vantagens na redução do consumo e gasto com energia. Ao contrário das lâmpadas incandescentes, esse tipo, segundo dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), produz mais luz por watt, o que favorece a economia de energia.

“A diferença principal [entre lâmpada de LED e lâmpada incandescente] é a tecnologia empregada em sua construção; as lâmpadas de LED são mais novas e mais eficientes, ou seja, com menos energia consumida irão iluminar como as fluorescentes. O impacto na conta de energia é cerca de 50% a menos”, diz Gustavo Batista.

2. Invista em equipamentos novos

Equipamentos antigos costumam consumir mais energia. Isso porque, com o passar do tempo, a sua capacidade é reduzida, necessitando de mais energia para funcionar. Nesse sentido, fazer a manutenção ou até mesmo trocar os eletrodomésticos por novos é essencial a fim de economizar no fim do mês.

“[Os equipamentos antigos seguem] a mesma lógica entre lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de LED; quanto mais novo e mais eficiente for o aparelho eletrônico, menor será o consumo e, consequentemente, o gasto com energia elétrica também”, explica o engenheiro elétrico.

3. Troque o ar-condicionado por um ventilador

Devido ao calor do verão, as pessoas costumam utilizar o ar-condicionado com mais frequência para se refrescar. No entanto, o hábito pode elevar consideravelmente a conta de luz, uma vez que este aparelho, conforme explica Gustavo Batista, consome mais energia do que os ventiladores.

Sendo assim, a melhor alternativa para o seu bolso é investir em ventiladores ou utilizar a boa e velha ventilação natural, que, além de ser saudável, também reduz o gasto com energia elétrica, visto que não necessita dela.

O chuveiro elétrico é um dos grandes vilões da conta de luz Crédito: Imagem: Beeboys | Shutterstock

4. Reduza o tempo no banho

O aparelho é um dos principais vilões da conta de luz. “O chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais consome energia elétrica dentro de uma residência, cerca de 50 vezes mais do que um aparelho de TV, por exemplo”, diz o profissional. Outra alternativa é usar o chuveiro no modo “verão” e aproveitar a água fresca.

5. Cuidado com a geladeira

A geladeira é mais um aparelho que aumenta o gasto com energia. Isso porque, ao abri-la com frequência, o ar frio sai e, ao fechar, ela volta ao processo de tentar manter os alimentos refrigerados. Ou seja, quanto mais tempo a geladeira fica aberta, maior será a troca de calor, bem como o gasto com energia.

Também é fundamental evitar colocar roupas para secar atrás da geladeira, pois isso “aumenta consideravelmente o consumo de energia, porque, na parte de trás da geladeira, no local das grelhas, é onde a troca de calor é realizada e, se algum objeto, como uma roupa, estiver obstruindo essa troca de calor, a geladeira irá fazer um esforço maior e, consequentemente, irá consumir mais energia”, relata o profissional.

6. Preste atenção à eficiência energética

Uma medida importante que costuma ser ignorada na hora de comprar um eletrodoméstico é a classificação do consumo de energia. “Para saber qual eletrodoméstico consome mais energia, será necessário verificar a potência de cada aparelho; geralmente, ela é indicada na parte de trás ou embaixo. Quanto maior for a potência do aparelho, maior será seu consumo”.

7. Tire os aparelhos da tomada

Quando não estiver utilizando um dispositivo elétrico, como micro-ondas, televisão, computador e videogame, desconecte-os da tomada. “Alguns aparelhos ficam em stand-by (modo de espera), com um pequeno ponto de luz ligado, geralmente na cor vermelha. Apesar de ser baixo, há, sim, um consumo de energia”, evidencia Gustavo Batista.

Evitar lavar roupa no horário de pico ajuda a reduzir o consumo de energia Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

8. Evite consumir energia no horário de pico

O horário de pico pode variar de região para região, mas a dica vale para os consumidores de todos os estados. “Entre 18h00 e 21h00, o custo do kWh é maior do que no horário fora de ponta”, explica Gustavo Batista. Por isso, evite utilizar muitos eletrodomésticos neste período.

9. Instale ventilação cruzada em casa

Outra estratégia eficaz para reduzir o gasto com energia é posicionar janelas e portas de forma estratégica, permitindo a circulação de ventilação natural em casa. Esse método é muito utilizado em regiões de clima quente e úmido e, além da economia na conta de luz, incentiva a sustentabilidade.

10. Aproveite a luz natural

No verão, os dias são ensolarados e perfeitos para praticar atividades ao ar livre. Por isso, prefira sair com familiares e amigos para curtir a estação, pois a lógica é básica: quanto menos tempo em casa, menor será o tempo utilizando energia elétrica.Também vale investir nos painéis solares. Apesar do custo para instalar esses aparelhos, o retorno com a economia a longo prazo pode compensar.