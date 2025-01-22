Especialistas reforçam importância dos cuidados com as crianças nos condomínios durante o verão

Cuidados devem ser redobrados com os pequenos em áreas como piscinas, por exemplo Crédito: Shutterstock

Garantir a segurança das crianças é uma missão que se torna ainda mais desafiadora e importante durante o verão, quando a maioria dos pequenos entram de férias e passam mais tempo dentro de casa e em espaços comuns dos condomínios – como a piscina, por exemplo.

Segundo a capitã do Corpo de Bombeiros, Carla Andresa Silva, o número de ocorrências atendidas pela corporação aumenta durante o verão, assim como o risco de acidentes.

“É um período em que as crianças passam a maior parte do tempo dentro de casa, brincando e se exercitando. Então, é importante que elas estejam sob supervisão constante e que os pais ensinem e conversem com as crianças para que elas não brinquem em lugares perigosos”, alerta.

Ela cita que os equipamentos que podem ser instalados e disponibilizados para aumentar a segurança em condomínios com piscina incluem telas que restringem o acesso de crianças pequenas ao ambiente aquático e boias, por exemplo.

Além disso, é importante ter cuidado com objetos expostos, como fios e vergalhões, além de prender os itens pesados ao chão. No entanto, a capitã reforça que a supervisão e o diálogo são as dicas principais para garantir o bem-estar dos pequenos.

Papel dos condomínios

O presidente do Sindicato Patronal de Condomínios (Sipces), Gedaias Freire, destaca que os condomínios devem adotar medidas de segurança que ajudem a proteger os moradores nessa época, principalmente quando estamos falando de crianças e adolescentes.

“É importante zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos em áreas comuns e verificar se estão em condições adequadas de uso. Em caso de irregularidades ou sugestões de melhorias, os responsáveis devem informar ao síndico pelos meios de comunicação adotados pelo condomínio”, acrescenta.

A responsabilidade dos condomínios é, inclusive, regida pelo Código Civil – especificamente nos artigos 927 e 1.348 – em casos de acidentes no playground. O artigo 927, por exemplo, estabelece a responsabilidade civil por atos ilícitos e determina que causar dano por omissão também constitui um ato ilícito.

No entanto, a capitã Andresa reforça que a preocupação com a segurança de um condomínio deve ser de todas as entidades e indivíduos, para garantir a redução dos acidentes nessa e em outras épocas.