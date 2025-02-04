De tosse a sangramentos: 7 sintomas do câncer que podem passar despercebidos

Nódulos ou caroços podem ser sinais de câncer Crédito: Shutterstock

O câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras partes do corpo. E hoje (4 de fevereiro) é dia para lembrar a importância da conscientização e da prevenção do câncer. A data, estabelecida pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), tem como principal objetivo disseminar informações sobre a doença e incentivar hábitos saudáveis que podem reduzir o risco do seu desenvolvimento.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), só no Brasil, são estimados mais de 700 mil novos casos de câncer por ano até 2025. No Espírito Santo, os tipos de câncer mais incidentes seguem a tendência nacional, com destaque para os cânceres de mama feminina, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago.

O oncologista clínico Roberto Lima, da Oncoclínicas Espírito Santo, explica que o termo é bem abrangente e engloba mais de 100 doenças distintas. "Toda célula tem um ciclo, ela nasce cresce e morre, mas a célula do câncer, por alguma alteração do DNA, perde a capacidade de morrer e vai se multiplicando indefinidamente. O câncer pode surgir em qualquer parte do organismo, e seus tipos variam conforme a localização e o comportamento das células".

O Dia Mundial de Combate ao Câncer tem como objetivo alertar a população sobre os fatores de risco, a importância do diagnóstico precoce e as formas de prevenção. "A campanha é essencial para disseminar informações que podem salvar vidas. Muitos casos de câncer podem ser evitados com mudanças no estilo de vida e exames regulares", destaca Lima.

Alguns sinais de câncer podem ser sutis e confundidos com problemas comuns. Por isso, é preciso ficar atento.

Sintomas que podem passar despercebidos 1. Perda de peso inexplicável: emagrecer sem dieta ou exercício pode ser um sinal de câncer.

2. Fadiga persistente: cansaço extremo que não melhora com o descanso.

3. Sangramentos incomuns: tosse com sangue, sangramento vaginal ou nas fezes.

4. Nódulos ou caroços: aparecimento de massas em qualquer parte do corpo.

5. Mudanças na pele: manchas, feridas que não cicatrizam ou alterações em pintas.

6. Dificuldade para engolir: pode indicar câncer de esôfago ou estômago.

7. Tosse persistente: especialmente se acompanhada de rouquidão ou falta de ar.



Principais fatores de risco

O câncer é uma doença multifatorial, influenciada por aspectos genéticos e ambientais. Dentre os principais fatores de risco, o tabagismo é o mais preocupante. Segundo o Inca, ele está relacionado a aproximadamente 30% das mortes por câncer. Outros fatores incluem o consumo excessivo de álcool, a má alimentação, a obesidade, o sedentarismo e a exposição solar inadequada.

"O cigarro continua sendo um dos grandes vilões quando falamos em câncer", explica Alvarenga. "O tabagismo é responsável não apenas pelo câncer de pulmão, mas também por tumores na boca, laringe, esôfago e vários outros órgãos", explica a oncologista Juliana Alvarenga.

Um dos maiores desafios no combate ao câncer é garantir que a doença seja identificada nos estágios iniciais, aumentando as chances de tratamento e cura. Segundo o Inca, quando detectado precocemente, o câncer de mama, por exemplo, tem uma taxa de cura superior a 90%.

"A realização anual da mamografia a partir dos 40 anos é uma grande aliada na detecção precoce do câncer de mama. Da mesma forma, exames como o PSA e o toque retal, para o câncer de próstata, e o Papanicolau, para o câncer de colo do útero, são essenciais para o diagnóstico antes do avanço da doença", destaca a médica.

É possível prevenir o câncer?

A prevenção do câncer passa, principalmente, por mudanças de hábitos. Manter uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes e fibras, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e evitar o excesso de carne vermelha são recomendações fundamentais. Além disso, a prática de atividades físicas e a manutenção do peso corporal adequado podem reduzir consideravelmente os riscos de desenvolver a doença.

Cerca de 30% a 50% dos casos de câncer podem ser prevenidos com hábitos saudáveis, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre as estratégias recomendadas estão:

Priorizar o consumo de alimentos naturais: uma dieta rica em frutas, verduras, legumes e grãos integrais ajuda a reduzir o risco de câncer.



Manter o peso ideal: o excesso de peso está associado a pelo menos 13 tipos de câncer, incluindo mama, próstata e cólon.



Praticar atividade física: incluir pelo menos 150 minutos de exercícios moderados por semana diminui as chances de desenvolver a doença.



Evitar o tabagismo: o cigarro é responsável por 85% das mortes por câncer de pulmão e está ligado a outros tipos, como de boca, laringe e bexiga.



Reduzir o consumo de álcool: bebidas alcoólicas aumentam o risco de câncer de fígado, esôfago e mama.



Proteger-se do sol: usar protetor solar e evitar exposição excessiva ao sol previne o câncer de pele.



Vacinar-se: a vacina contra o HPV previne o câncer do colo do útero, e a vacina contra a hepatite B reduz o risco de câncer de fígado.

