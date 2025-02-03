O que fazer em casos de picada de escorpião como foi com Ana Maria Braga?

Ana Maria Braga foi picada por um escorpião Crédito: Reprodução @anamariabragaoficial

A apresentadora Ana Maria Braga foi picada por um escorpião, no final de semana em sua fazenda, no interior de São Paulo, quando foi ao banheiro à noite, descalça.

"Que susto, digo eu. Rapaz do céu, se soubesse o quanto dói, nunca tinha sido picada por um escorpião, mas é uma dor das mais dolorosas, eu não sou uma pessoa 'fresca' para dor, eu não reclamo muito. Mas, olha... Que dor!", disse.

A apresentadora conta como aconteceu. "Estava na minha fazenda, mas eu não estava andando descalça pelo mato afora, nada disso, eu estava dentro de casa, à noite, assistindo a uma série, levantei para ir ao banheiro e tudo arrumadinho, limpinho, enceradinho, e eu o encontrei no meio do meu caminho, estava descalça". Ana Maria foi atendida em um hospital da região.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece de maneira rápida e gratuita tratamento para pacientes que entraram em contato com o veneno do animal. Portanto, em caso de picadas, a recomendação é procurar o serviço público de saúde mais próximo.

Dependendo do escorpião, a picada pode matar. Por isso, é importante agir rapidamente após a ocorrência. O primeiro passo é lavar o local da picada com água e sabão neutro, não espremer nem aplicar produtos na região.

Em seguida, é fundamental entrar em contato com uma equipe de emergência para receber atendimento médico e, caso necessário, aplicação de soro contra o veneno do escorpião.

O que fazer?

A grande maioria dos acidentes é leve e causa uma infecção local com início rápido e duração limitada. É importante passar por avaliação médica para receber o tratamento adequado.

Os adultos apresentam dor imediata, vermelhidão e inchaço leve por acúmulo de líquido, piloereção (pelos em pé) e suor localizado, cujo tratamento é sintomático e consiste no alivio da dor com aplicação de anestésico.