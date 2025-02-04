Os bastidores da reeleição de Marcelo Santos na Assembleia

Marcelo Santos reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Marcelo, na sessão de segunda-feira, foi incensado por todos e considerado "o melhor presidente que a Assembleia já teve", por Denninho Silva (União Brasil) e José Esmeraldo (PDT).

O presidente reeleito foi até carregado no colo por Capitão Assumção (PL) e Alexandre Xambinho (União Brasil) em comemoração ao resultado unânime da votação, que já era esperado.

Iriny Lopes (PT) exaltou Marcelo Santos como "maestro". "E a nossa orquestra tocou direitinho", completou a petista.

Marcelo contava há tempos com o apoio da maioria dos deputados, mas faltava ser endossado pelo governador Renato Casagrande (PSB) para obter a recondução ao cargo.

No discurso da vitória, Marcelo agradeceu "pelo apoio e pela confiança" e citou Ricardo mais de uma vez.

O QUE ELE FEZ

Não se pode negar que o presidente, agora reeleito, teve boa capacidade de articulação com os deputados e adotou uma diplomacia interna eficiente. Do contrário, não teria colhido tantos louros entre deputados de esquerda e de direita.

Ter a "máquina na mão", o poder de designar os ocupantes de cargos comissionados ligados à Mesa Diretora, certamente, ajudou na recondução.

Outros fatores lembrados pelos próprios deputados foram "a valorização dos servidores", elogiada por Camila Valadão, e o episódio da prisão de Capitão Assumção, por ordem do Supremo Tribunal Federal, que foi rapidamente revogada pela Assembleia (a Constituição Estadual dá à Casa a prerrogativa de avaliar prisões dos próprios membros) em 2024.

QUASE, DE NOVO

O tucano foi escalado como líder do governo na Assembleia. Ao votar em Marcelo nesta segunda, Vandinho fez questão de lembrar que, em 2023, chegou a reunir 24 assinaturas de apoio entre os 30 deputados para ser eleito presidente da Casa

Marcelo Santos e Vandinho Leite Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Desta vez, o parlamentar do PSDB viveu mais uma frustração.

Mas foi escolhido como novo líder do governo na Assembleia e, para contemporizar, afirmou que a amizade com Marcelo "sempre foi muito boa e vai continuar".

REFORMA E CONCURSOS

Entre os planos do presidente reeleito da Assembleia estão "reformas mais profundas" no prédio da Assembleia Legislativa e, mais adiante, "um segundo concurso" para servidores. O primeiro deve ser lançado em março.

As reformas devem ocorrer no plenário e na parte administrativa da Casa, após obras que já foram realizadas nos gabinetes dos parlamentares.

APOSENTADORIA E REAJUSTE

Um novo plano de aposentadoria voluntária para incentivar servidores a passar à inatividade também vai ser lançado, o que vai abrir novas vagas a serem preenchidas por concurso.

E reajuste salarial para os atuais servidores também está em análise.

ELEIÇÃO 2026 JÁ COMEÇOU

Logo após Marcelo Santos ser reeleito, Mazinho dos Anjos (PSDB) pôs-se a discursar, aleatoriamente, sobre a gestão da Prefeitura de Vitória, comandada por Lorenzo Pazolini (Republicanos), com críticas à administração municipal.

Digo que foi algo aleatório porque não parecia ser o timing correto. A sessão tratou apenas da eleição da Mesa Diretora, mas o tucano resolveu, do nada, trazer à tona o tema Pazolini, que já se movimenta como pré-candidato ao Palácio Anchieta.

Em seguida, Denninho Silva discursou em defesa do trabalho da Prefeitura de Vitória e cobriu Pazolini de elogios.

Um sinal de que, na Assembleia, a eleição de 2026 já começou.

Aliás, o próprio Marcelo Santos é pré-candidato a deputado federal e já foi "lançado" pelos colegas, na segunda-feira, como "futuro presidente da Câmara dos Deputados" em meio à profusão de elogios.

"CAMPO PESSOAL"

O presidente da Assembleia Legislativa vai ter que ser o maestro, também, desse embate. Em 2024, o presidente da Assembleia apoiou a reeleição de Pazolini, mas já em dezembro, com a proximidade da eleição da Mesa Diretora da Assembleia, afirmou à coluna não ter nenhum compromisso com o prefeito de Vitória para 2026 . Depois, firmou a aliança com Casagrande e Ricardo Ferraço.