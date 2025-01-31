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Eleições 2026

A conversa entre Paulo Hartung e o partido Novo

Ex-governador está prestes a se filiar ao PSD, o que provoca especulações sobre 2026. Representantes do Novo procuraram Hartung em busca de conselhos

Públicado em 

31 jan 2025 às 11:27
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Iuri Aguiar, Paulo Hartung e Guilherme Daré
Iuri Aguiar, Paulo Hartung e Guilherme Daré Crédito: Divulgação/Partido Novo
O ex-governador Paulo Hartung está sem partido, mas prestes a se filiar ao PSD, o que deve ocorrer em abril, como já foi anunciado pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab. Enquanto isso, as especulações rolam soltas a respeito do que Hartung vai fazer em 2026: disputar o Palácio Anchieta? O Senado? Atuar em prol do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que já se movimenta como pré-candidato ao Executivo estadual?
O ex-governador segue impassível, sem conceder entrevistas para responder a essas questões, o que alimenta ainda mais as conjecturas.
Hartung reuniu-se, na manhã desta sexta-feira (31), com o presidente estadual do partido Novo, Iuri Aguiar, e com o presidente da sigla em Vitória, Guilherme Daré.
Foram os representantes do Novo que procuraram o ex-governador, eles têm se encontrado com diversas lideranças políticas do Espírito Santo. O partido quer se fortalecer para 2026. 
No último dia 21, por exemplo, estiveram com o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidatíssimo ao Palácio Anchieta.
Nesta sexta, Hartung, de acordo com Iuri Aguiar, "falou da necessidade de novas lideranças e que o estado precisa se oxigenar".
O ex-governador, entretanto, não deu pistas sobre o que pretende fazer em 2026. "Ele não sinalizou nada , não respondeu se vai ser ou não candidato, falamos muito de economia. De política, pouco", contou Aguiar.
"Estamos conversando com todas as lideranças do estado. Fui pedir conselhos. Ele nos incentivou a criar novas lideranças", completou.
O Novo, um partido de direita frequentemente associado a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que rechaça o rótulo de bolsonarista, não elegeu nenhum deputado estadual ou federal no Espírito Santo em 2022.
Em 2024, a sigla lançou dois candidatos a prefeito no estado, em Colatina (Vinicius Bragatto) e na Serra (Wylson Zon). Eles não foram eleitos, mas ao menos o Novo saiu do isolamento e participou de coligações em alguns municípios. Formou parcerias com Republicanos, PP, PL e Podemos.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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