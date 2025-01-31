A conversa entre Paulo Hartung e o partido Novo

Iuri Aguiar, Paulo Hartung e Guilherme Daré Crédito: Divulgação/Partido Novo

O ex-governador segue impassível, sem conceder entrevistas para responder a essas questões, o que alimenta ainda mais as conjecturas.

Hartung reuniu-se, na manhã desta sexta-feira (31), com o presidente estadual do partido Novo, Iuri Aguiar, e com o presidente da sigla em Vitória, Guilherme Daré.

Foram os representantes do Novo que procuraram o ex-governador, eles têm se encontrado com diversas lideranças políticas do Espírito Santo. O partido quer se fortalecer para 2026.

Nesta sexta, Hartung, de acordo com Iuri Aguiar, "falou da necessidade de novas lideranças e que o estado precisa se oxigenar".

O ex-governador, entretanto, não deu pistas sobre o que pretende fazer em 2026. "Ele não sinalizou nada , não respondeu se vai ser ou não candidato, falamos muito de economia. De política, pouco", contou Aguiar.

"Estamos conversando com todas as lideranças do estado. Fui pedir conselhos. Ele nos incentivou a criar novas lideranças", completou.

O Novo, um partido de direita frequentemente associado a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que rechaça o rótulo de bolsonarista, não elegeu nenhum deputado estadual ou federal no Espírito Santo em 2022.