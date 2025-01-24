Marcelo Santos: "O projeto do governador e o meu projeto é Ricardo Ferraço"

O presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos, em entrevista coletiva, em dezembro de 2024 Crédito: Lucas S. Costa

Virtualmente reeleito para presidir a Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União Brasil) está com os dois pés no apoio à pré-candidatura do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) ao Palácio Anchieta.

Marcelo afirmou à coluna, nesta sexta-feira (24), que o endosso não se deu em troca do respaldo do governador Renato Casagrande (PSB) na eleição da Mesa Diretora. O deputado estadual também garantiu que nunca houve ruído na relação entre ele e o vice-governador: "Isso é intriga de quem não quer me ver na presidência da Assembleia".

O próprio Ricardo lembrou que ele e Marcelo estiveram lado a lado, um apoiando o outro, em diversos pleitos.

O vice e o presidente do Legislativo, admitem pessoas próximas aos dois, nunca foram melhores amigos, mas também nunca foram inimigos. "Houve um afastamento natural entre os dois e agora eles se reaproximaram", avaliou um casagrandista.

"O projeto do governador e o meu projeto é Ricardo Ferraço", cravou o presidente da Assembleia, referindo-se às eleições de 2026 para o Palácio Anchieta.

A declaração de apoio de Marcelo a Ricardo foi, sim, um fator decisivo para que o governador endossasse a candidatura do presidente da Assembleia à reeleição, como a coluna já mostrou.

Casagrande, ao contrário do que houve na eleição da Mesa em 2023, não manifestou publicamente o apoio a Marcelo, mas revelou sua preferência aos deputados. Além disso, as digitais do Palácio estão em outros pontos dessa costura.

A coluna apurou que o 1º vice-presidente da Assembleia vai ser o atual líder do governo, Dary Pagung (PSB). O novo líder já foi definido: Vandinho Leite (PSDB).

Dary foi escalado para que Casagrande tivesse alguém "com a cara do governo" na Mesa Diretora.

Ao todo, a chapa única vai ser composta por dez membros. Os outros integrantes vão ser definidos na semana que vem. A eleição da Mesa vai ser realizada no dia 3 de fevereiro.

Pelos próximos dois anos, Marcelo Santos vai estar à frente da Assembleia. Se Casagrande deixar o mandato, em abril de 2026, para disputar o Senado, o presidente do Legislativo vai lidar diretamente com Ricardo.

Em entrevista à coluna, Marcelo agradeceu a confiança do governador e garantiu governabilidade à gestão estadual até 31 de janeiro de 2027.

Na conversa, o presidente da Assembleia dá como certo que Casagrande vai disputar o Senado.

Confira a entrevista de Marcelo Santos:

Qual vai ser a composição da chapa única, os nomes que vão integrar a próxima Mesa Diretora da Assembleia?

O governador já colocou sua decisão para a base aliada e agora é apenas detalhe. A partir de hoje vou dialogar com os deputados sobre a Mesa e sobre as comissões, para continuarmos coesos.

O sentimento da maioria, de ao menos 27 deputados (a Assembleia tem 30 parlamentares), é de apoio para eu continuar.

Minha decisão de disputar é fruto da vontade dos meus colegas.

O governo, claro, tem muita influência na eleição da Mesa porque tem uma ampla base. Mas a base foi ao governo e se manifestou (a favor da reeleição de Marcelo) porque fiz uma gestão compartilhada.

Não fiz isso com o intuito de reeleição e sim por entender que o Legislativo não pode ser um puxadinho dos demais Poderes.

Sou grato aos meus colegas pelas manifestações de apoio.

O senhor, realmente, já contava com a maioria dos deputados, mas a sua decisão de apoiar Ricardo Ferraço em 2026 contribuiu muito para que Casagrande decidisse apoiar a sua reeleição...

"Ricardo e eu sempre tivemos uma boa relação. Qualquer fala em contrário é intriga de quem não quer me ver na presidência" Marcelo Santos (União Brasil) - Presidente da Assembleia Legislativa

Ricardo e eu sempre tivemos uma boa relação. Qualquer fala em contrário é intriga de quem não quer me ver na presidência.

Apoiei Ricardo desde 2002 e ele me apoiou em Cariacica.

Algumas figuras que não são da política ficam dando pitaco. Eu, o governador e o Ricardo conversamos e isso ficou claro, somos três homens maduros que não se deixam contaminar.

O projeto do governador e o meu projeto é Ricardo Ferraço.

Garantimos estabilidade institucional e política nos últimos dois anos e garantiremos no próximo biênio.

A mudança no comando do União Brasil, o anúncio de que o prefeito Euclério Sampaio vai ser o presidente estadual, também ocorreu em meio ao acordo para o governo apoiar a sua reeleição.

Não foi por causa do acordo. Haveria intervenção no União em fevereiro eu eu seria o presidente.

O Rueda (Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil) deixou claro que a decisão era minha. Eu conversei com Euclério, que tem uma relação muito estreita comigo. A indicação do Euclério é minha.

E vou tocar o partido, politicamente, junto com o Euclério.

Voltando à questão da Mesa Diretora, ela é, até agora, composta por sete membros, mas o senhor, com a aprovação dos deputados, ampliou o número para dez. Por que isso?

É para padronizar com as outras Assembleias. A Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) quer padronizar porque pode acontecer de quatro membros da Mesa serem eleitos prefeitos, por exemplo.

Aí tem que fazer uma nova eleição para os cargos vagos. Tendo mais vices e secretários, eles assumem automaticamente, o que mantém a estabilidade.

E quanto à participação do governo na eleição interna da Assembleia...

O Executivo necessita muito da estabilidade do Legislativo. A participação do governo, como ocorre em outras Casas, no Congresso Nacional, é em busca da estabilidade institucional e política.

Agradeço ao governador pela confiança, por comunicar à base que o melhor nome é o meu.

E ele faz isso em um momento crítico. O governador vai deixar o governo daqui a um ano, praticamente. E o vice vai disputar o governo.

Renato foi o único governador que (em 2023) declarou apoio a um candidato a presidente da Assembleia, apoio à minha candidatura. Os outros faziam isso apenas no bastidor, mas Renato explicitou.

Sou grato ao governador por manter a base coesa.

E quais são os seus planos para 2026, além de apoiar o projeto político do grupo do governador? O senhor vai mesmo disputar a Câmara dos Deputados?

Sou o deputado com mais mandatos consecutivos da história do Espírito Santo (seis), nunca perdi uma eleição para deputado estadual.