Ricardo Ferraço é o plano A dos casagrandistas para 2026

O vice-governador Ricardo Ferraço discursa em evento voltado a prefeitos do Espírito SantoCrédito: Mateus Fonseca/Governo-ES
O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) está em todas, ou melhor, em todos os eventos no Palácio Anchieta e agendas públicas do governador Renato Casagrande (PSB). Aumentou a presença também nas redes sociais e, desde o ano passado, é lembrança constante entre os aliados casagrandistas como o principal possível candidato do grupo ao Palácio Anchieta em 2026.
Como se não bastassem os fortes sinais, agora está claro: Ricardo Ferraço é o plano A do grupo de Casagrande na corrida pela sucessão.
Não à toa, o secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, denominou a atual gestão como "governo Casagrande e Ferraço", ao discursar em um evento voltado a prefeitos, na quinta.
O governador, em entrevista à CBN Vitória em dezembro, fez questão de frisar que outros nomes estão no páreo e que o martelo não está batido. Citou, na ocasião, os prefeitos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), e Euclério Sampaio (MDB), de Cariacica, além do ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT).
Ricardo, na entrevista a A Gazeta, fez coro a Casagrande e ressaltou que, assim como está disposto a ser o candidato e a buscar o apoio dessas e de outras lideranças, também está pronto a apoiar qualquer um deles que venha a ser o nome lançado ao Palácio.
E acrescentou mais dois possíveis candidatos ao governo: os deputados federais Da Vitória (PP) e Gilson Daniel (Podemos).
Justamente os presidentes estaduais dos partidos aos quais Casagrande tem acenado para garantir que permaneçam na base aliada em meio às eleições de 2026.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.