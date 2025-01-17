Ricardo Ferraço é o plano A dos casagrandistas para 2026

O vice-governador Ricardo Ferraço discursa em evento voltado a prefeitos do Espírito Santo Crédito: Mateus Fonseca/Governo-ES

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) está em todas, ou melhor, em todos os eventos no Palácio Anchieta e agendas públicas do governador Renato Casagrande (PSB). Aumentou a presença também nas redes sociais e, desde o ano passado, é lembrança constante entre os aliados casagrandistas como o principal possível candidato do grupo ao Palácio Anchieta em 2026.

Como se não bastassem os fortes sinais, agora está claro: Ricardo Ferraço é o plano A do grupo de Casagrande na corrida pela sucessão.

Não à toa, o secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, denominou a atual gestão como "governo Casagrande e Ferraço", ao discursar em um evento voltado a prefeitos, na quinta.

O governador, em entrevista à CBN Vitória em dezembro , fez questão de frisar que outros nomes estão no páreo e que o martelo não está batido. Citou, na ocasião, os prefeitos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), e Euclério Sampaio (MDB), de Cariacica, além do ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT).

Ricardo, na entrevista a A Gazeta, fez coro a Casagrande e ressaltou que, assim como está disposto a ser o candidato e a buscar o apoio dessas e de outras lideranças, também está pronto a apoiar qualquer um deles que venha a ser o nome lançado ao Palácio.

E acrescentou mais dois possíveis candidatos ao governo: os deputados federais Da Vitória (PP) e Gilson Daniel (Podemos).

Justamente os presidentes estaduais dos partidos aos quais Casagrande tem acenado para garantir que permaneçam na base aliada em meio às eleições de 2026.

O "CANDIDATO NATURAL"

Casagrande pode disputar o Senado no ano que vem e, para isso, vai ter que abrir mão do mandato no início de abril de 2026.

Nesse caso, Ricardo assume o comando do Executivo e passa a ser, de acordo com o próprio governador, o candidato natural ao Palácio Anchieta.

O vice, ou governador em exercício, porém, vai ter que levar à frente a empreitada que, até recentemente, era liderada destacadamente pelo socialista.

Manter unido um grupo plural, que vai da esquerda, com o PT, à centro-direita, com o PP. E, claro, provar-se viável eleitoralmente, pontuar bem nas pesquisas de intenção de voto.

A DÚVIDA

A última vez que Ricardo disputou uma eleição (como cabeça de chapa) foi em 2018, quando, então filiado ao PSDB, não conseguiu ser reconduzido ao Senado.

Ele havia sido eleito para o cargo em 2010. Na ocasião, foi escolhido por 1.557.409 eleitores, o que o tornou o político mais votado da história do Espírito Santo.

Em 2018, entretanto, Ricardo recebeu 480.122 votos, em meio à onda de renovação que sagrou nas urnas os hoje senadores Marcos do Val (Podemos) e Fabiano Contarato (PT).

Em 2022, formou parceria com Casagrande e, obviamente, a dupla saiu vitoriosa.

Há, mesmo entre alguns casagrandistas, dúvidas sobre como seria o desempenho do vice-governador em 2026, mas as chances de o resultado ser positivo aumentam se o grupo estiver coeso.

Sem contar a visibilidade proporcionada pelo exercício do cargo de governador, o que pode acontecer a partir de abril do ano que vem.