Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2026

Ricardo Ferraço: "Há governos que só se preocupam com responsabilidade fiscal"

Vice-governador, intencionalmente ou não, evocou em discurso debate que surgiu do antagonismo entre Hartung e Casagrande

Públicado em 

10 jan 2025 às 06:22
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Trombetas e Festas 2024
O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB) Crédito: Rodrigo Gavini
O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) é um possível candidato ao governo do Espírito Santo em 2026, como representante do grupo do governador Renato Casagrande (PSB). O próprio governador já disse que o martelo não foi batido e outros aliados também estão no páreo, mas Ricardo é uma das principais apostas.
O vice é presença constante em agendas públicas do chefe do Executivo, nas quais discursa e faz a defesa da atual gestão. Nesta quinta-feira (9), durante o lançamento do Expresso GV, um corredor exclusivo para ônibus, no Palácio Anchieta.
O que chamou a atenção desta colunista foi um trecho das declarações de Ricardo: "Há governos que só se preocupam com responsabilidade fiscal e a população sofre com falta de investimentos (...) em Segurança Pública".
"E há governos que têm capacidade de combinar, de equilibrar responsabilidade fiscal com os investimentos que são de fundamental importância para a vida das pessoas", completou o vice-governador.
Ele não citou nomes nem governos específicos, mas o fato de ter abordado justamente o tema responsabilidade fiscal lembra um debate travado desde 2014 no estado.
Naquele ano, Paulo Hartung (então filiado ao MDB) disputou o Palácio Anchieta contra Renato Casagrande (PSB), seu ex-aliado.
A principal crítica de Hartung à gestão do socialista foi o que o emedebista considerou falta de responsabilidade fiscal, má gestão das contas públicas. Tese, obviamente, rechaçada por casagrandistas.
Hartung venceu Casagrande e "responsabilidade fiscal" virou o assunto da vez no mercado político capixaba. 
O emedebista cortou gastos, para organizar a máquina pública e, em 2017, passou por uma grande turbulência, a greve da Polícia Militar
Adversários do então governador passaram a entoar que, no afã da responsabilidade fiscal, ele deixou os investimentos e ações sociais de lado. Hartunguistas, também obviamente, discordam dessa leitura. 
De volta ao governo em 2019, Casagrande desde então faz questão de ressaltar que a gestão tem "responsabilidade fiscal com responsabilidade social". 
Não é à toa que frequentemente a "nota A do Tesouro" é mencionada. É um medidor da capacidade de pagamento — endividamento, poupança corrente e liquidez relativa. 
O Espírito Santo recebe a nota máxima da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) desde 2012.
Ao reafirmar o discurso em prol da responsabilidade fiscal sem perder de vista os investimentos públicos, Ricardo Ferraço, intencionalmente ou não, evoca a controvérsia de dez anos atrás e reforça os argumentos casagrandistas em oposição aos hartunguistas.
Ricardo já foi vice-governador de Paulo Hartung, entre 2007 e 2010, mas nos últimos anos migrou para o grupo político do atual governador.
2026
A possibilidade de Ricardo Ferraço disputar o governo em 2026 vai ser reforçada se Casagrande deixar o mandato, em abril do ano que vem, para concorrer ao Senado.
Nesse caso, o vice assumiria o comando do Executivo estadual e, de acordo com o próprio governador, tornaria-se o "candidato natural" à sucessão.
O RETORNO DE HARTUNG
Hartung, por sua vez, está sem partido desde novembro de 2018 e prestes a se filiar ao PSD
Isso motivou especulações. O ex-governador poderia disputar o Palácio Anchieta ou o Senado.
Outra possibilidade é que ele atue em prol da eleição do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), outro provável candidato ao Palácio, que concorreria contra o nome palaciano.
De qualquer forma, Hartung e Ricardo Ferraço, outrora aliados, vão estar em lados opostos.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

"O Podemos só não faz parte do governo se não quiser", diz Casagrande

Casagrande reforça laços com o PP, que já tenta emplacar mais nomes no governo

"Não vou politizar nada", diz novo secretário estadual de Saúde

Kassab confirma filiação de Hartung ao PSD e diz que o ES ganha muito com "a volta" do ex-governador

Arnaldinho incensa Ricardo, mas se diz "na fila e pronto" para disputar em 2026

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados