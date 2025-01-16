Ricardo Ferraço disse que está pronto para ser candidato ou para apoiar outro nome ao governo Crédito: Rodrigo Gavini

Your browser does not support the audio element. Estou pronto para ser candidato, diz Ricardo Ferraço sobre 2026

“Nós, de forma prioritária, não vamos em hipótese alguma nos descuidarmos da nossa tarefa, que é continuar produzindo e trabalhando os resultados que a gente tem contabilizado aqui no Espírito Santo. Essa é a nossa prioridade, tanto do Casagrande quanto minha. Temos um ano inteiro para atravessar. Tudo indica que, de novo, em 2025, vamos bater o recorde de investimentos em todos os nossos municípios. Mas, sim, eu estou determinado e pronto para ser candidato a governador, na hora certa”, declarou.

"Da mesma forma que estou pronto e determinado para entrar em campo para ser candidato a governador, eu também estou pronto para apoiar qualquer um dos nomes que fazem parte dessa frente política liderada pelo governador Casagrande" Ricardo Ferraço (MDB) - Vice-governador do Espírito Santo

A entrevista do vice-governador para A Gazeta ocorreu na tarde desta quinta-feira (16), durante o encontro com prefeitos de todo o Estado no evento Pacto Pela Educação, realizado no Centro de Convenções, em Vitória. No evento, o governador Renato Casagrande enfatizou o papel do Fundo para Alfabetização do Espírito Santo (Funpaes) no financiamento de ações educacionais e destacou um investimento no setor no valor de R$ 485 milhões, para a construção de creches e outras melhorias no ensino dos municípios.

Em entrevista após o evento, Ferraço citou lideranças políticas da Grande Vitória e do interior do Estado aliadas ao Palácio Anchieta e os deputados federais Gilson Daniel (Podemos) e Da Vitória (PP) como nomes do time ligado a Casagrande.

“O prefeito Euclério (Sampaio, de Cariacica), o ex-prefeito (Sergio) Vidigal, o prefeito Arnaldinho (Borgo, de Vila Velha), o presidente do Podemos, deputado Gilson Daniel, o presidente do PP, deputado Da Vitória, lideranças importantes como o prefeito (Theodorico) Ferraço, de Cachoeiro, prefeito Lucas (Scaramussa), de Linhares, prefeito Enivaldo (dos Anjos), de Barra de São Francisco, o prefeito Marcos Batista, de São Mateus, enfim, essa é uma construção que vamos fazer enquanto time, porque o mais importante de tudo é a manutenção da nossa unidade, manter o nosso governo produzindo resultados”, salientou o vice-governador.

O PP, do deputado Da Vitória, além de aliado a Casagrande é parceiro do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) , tendo Cris Samorini como vice na administração da Capital. O vice-governador disse que acredita que terá o apoio do partido em 2026. “Eu tenho muita confiança que o movimento político ao qual eu faço parte terá a capacidade política para trazer o apoio do PP”, comentou.

Questionado se é Casagrande quem decidirá o candidato ao governo do Estado em 2026, Ferraço afirmou que isso será uma decisão tomada dentro de seu grupo político.

Perguntado se apoiará algum nome para a presidência da Assembleia Legislativa, marcada para o dia 3 de fevereiro, disse que apoiará quem Casagrande decidir. “O meu nome para presidente da Assembleia é o nome do governador Casagrande. O Casagrande, como nosso governador e líder do nosso movimento, é quem lidera essas articulações com a Assembleia. Portanto, o candidato do governador Casagrande é o meu candidato”, apontou Ferraço.

Sobre a ida de Paulo Hartung para o PSD e a possibilidade do ex-governador tentar o comando do Executivo municipal nas próximas eleições, Ferraço disse que essa reflexão cabe ao próprio ex-governador. “O desejo de cada um por se filiar a esse ou aquele partido, o desejo de cada um por ser candidato ou num ser candidato, por retornar à política ou por não retornar é um direito e uma reflexão de cada um”.

Ausência de Lorenzo Pazolini

O evento ocorrido nesta quinta-feira (16) contou com a participação de prefeitos de Norte a Sul do Estado. Da Grande Vitória, compareceram o prefeito Weverson Meireles (PDT) e os vices Cael Linhalis (PSB), de Vila Velha, e Shymenne de Castro (PSB), de Cariacica – uma vez que Euclério Sampaio (MDB) está internado em recuperação de um transplante de rim –, como representantes. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, não compareceu.

A Capital foi representada no evento pela subsecretária de Gestão Pedagógica, Luana Lemos. A titular da pasta, Juliana Rohsner, está em período de férias. Pazolini também não esteve presente em almoço realizado no Palácio em dezembro de 2024 com todos os prefeitos eleitos e reeleitos.

Questionado sobre a ausência do prefeito da Capital em eventos promovidos pelo Palácio Anchieta, o vice-governador disse que lamenta a decisão de Pazolini.