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Quase pronta, mas...

Empresa rompe contrato e nova sede do MPF em Vitória fica para 2026

Com investimento de R$ 45 milhões, estrutura era para ter sido entregue em 2017, mas obra já dura mais de 12 anos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 jan 2025 às 15:50

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 15:50

Novo prédio do Ministério Público Federal (MPF) em Vitória só deve ficar pronto em 2026
Novo prédio do Ministério Público Federal (MPF) em Vitória só deve ficar pronto em 2026 Crédito: Carlos Alberto Silva
A empresa responsável pela construção da nova sede do Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES), em Vitória, protocolou um pedido para rescindir o contrato no fim de 2024 e será necessário fazer uma nova licitação para finalizar os trabalhos, o que só deve ocorrer no segundo semestre de 2025. Por conta da rescisão, a expectativa, agora, é que o prédio seja inaugurado em 2026, nove anos depois do previsto.
Segundo o MPF-ES, o maior problema ocorrido nesse contrato atual foi a pandemia de Covid-19, quando houve aumento no valor dos materiais e dificuldade com as equipes de trabalho. A empresa alegou que estava em recuperação judicial e, mais recentemente, que não seria capaz de cumprir suas obrigações financeiras. Assim, formalizou a desistência do contrato em razão da dificuldade para executar a obra.
Localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro Ilha de Santa Maria, o empreendimento chama a atenção por aparentar estar pronto, com a estrutura totalmente concretada e revestida de vidro. Recentemente, inclusive, o tapume foi retirado e agora é possível ver uma cerca metálica e uma guarita.
Essa intervenção na fachada é fruto de outro contrato, firmado em dezembro de 2024, no valor de R$ 570.933,83 para manutenção do passeio, complementação de guaritas e ajustes nos poços dos elevadores.
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De acordo com o MPF, 90% do prédio está concluído e 88% do contrato com a empresa que desistiu de continuar o projeto foi cumprido, com despesa em torno de R$ 35 milhões. O orçamento total para a obra é de R$ 45 milhões, que se refere ao custo total com as contratações, desde a etapa inicial até o fim da obra. Esse valor se mantém e, segundo o órgão, em princípio, não será necessário aditivo para concluir os trabalhos.
Com 15.000 m² de área, o novo prédio vai abrigar toda a área finalística e toda a área administrativa do MPF-ES, inclusive os membros e os servidores oriundos das antigas procuradorias da República nos municípios. A sede atual, localizada no Centro de Vitória, ficará à disposição da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para destinação a outros órgãos federais.

Mais de 12 anos de obra 

A nova sede do MPF começou a ser construída em maio de 2012, para solucionar a ampliação do quadro de servidores e do número de procuradores da República ocorrida ao longo do dos últimos 20 anos, o que gerou a necessidade de ocupar outros espaços além da sede originalmente instalada no Centro, segundo o órgão.
Pelo plano inicial, seriam duas etapas e a obra ficaria pronta em maio de 2017. Na primeira, foi feita a estrutura. Segundo os documentos do Portal da Transparência do MPF, o contrato inicial, recebeu diversas prorrogações e houve 17 aditivos.

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Entre os problemas, os documentos mostram que nesta etapa houve falhas na execução da estrutura, que levaram à necessidade de providenciar o reforço dos pilares da edificação. Na fase de recebimento desta etapa da obra, foram detectadas inconformidades técnicas e a própria contratada precisou fazer estudos e correção de parte dos serviços.
Com isso, a retomada da obra, na segunda etapa, foi apenas em novembro de 2014, com a nova empresa contratada. Esta, no entanto, abandonou o projeto em março de 2016. Isso porque o empreendimento ficou impedido de ter continuidade devido às restrições do teto de gastos.
Criado por uma emenda constitucional de 2016, o teto de gastos limitava as despesas públicas, determinando que o gasto máximo que o governo pode ter é equivalente ao Orçamento do ano anterior, corrigido somente pela inflação.
Sem poder retomar completamente o empreendimento, foi feita a contratação, separadamente, de duas manutenções e correções estruturais e também do revestimento externo do prédio, que tinham valor menos significativo, mas que contribuiriam ainda assim para a conservação da estrutura, segundo o MPF. Somente o revestimento teve o custo de R$ 4,88 milhões.

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