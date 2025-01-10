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Obras em orlas de Vitória começam até junho e devem ficar prontas em 2027

Canteiros de obras já foram instalados e, ao todo, serão gerados 290 empregos diretos e 450 indiretos, com prioridade para os moradores da região
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jan 2025 às 17:59

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 17:59

As construções da Orla de Andorinhas e da primeira etapa de revitalização do Canal de Camburi começam até junho de 2025, segundo a Prefeitura de Vitória. Com investimento de quase R$ 300 milhões, a promessa do Executivo municipal é que as obras sejam entregues no primeiro semestre de 2027. 
O licenciamento ambiental, cuja responsabilidade é do próprio município, já foi expedido. Conforme informado pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em entrevista à reportagem de A Gazeta, os canteiros de obras já foram instalados. 
A reportagem de A Gazeta constatou que o canteiro de obras para a construção do Canal de Camburi foi instalado em um terreno entre a Avenida Dante Michelini e a Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Jardim da Penha. Já o de Andorinhas foi instalado em um terreno do bairro, ao lado da Ponte da Passagem. Confira as imagens na galeria abaixo. 

Canteiros de obras para construção do Canal de Camburi e Orla de Andorinhas

A prefeitura explica que os contratos têm duas fases de execução sucessivas entre si:
  • 1ª fase: elaboração e aprovação de projetos executivos e realização de serviços preliminares, como sondagem, batimetria e topografia.
  • 2ª fase: execução das obras. 
Obras em orlas de Vitória começam até junho e devem ficar prontas em 2027
As ordens de serviços dos dois contratos foram emitidas em 28 de junho de 2024 e os serviços preliminares já foram realizados, enquanto os projetos executivos estão em fase de aprovação para, então, serem executados. 
A previsão é que as obras de ambos os contratos sejam efetivamente iniciadas ainda nesse primeiro semestre de 2025.

R$ 219,9 milhões

É o valor para a primeira fase da revitalização do Canal de Camburi

R$ 49,9 milhões

É o valor para a urbanização da Orla de Andorinhas, Santa Luzia e Pontal de Camburi

O que muda no Canal de Camburi e em Andorinhas

Canal de Camburi
O projeto prevê a instalação de food park, passarela, ambiente comercial para implantação de entretenimento e lazer, nova ponte para pedestres e ciclistas, além da dragagem para aumentar em 1,5 metro a profundidade do canal. Com uma área aproximada de 30 mil m², a intervenção vai permitir a contemplação da paisagem com um deque contínuo à beira-mar, novos locais de passagem, praças e ciclovias.
O projeto foi dividido em duas fases. A primeira abrange o trecho que vai desde a altura da Rua Alberto Bela Rosa, em Pontal de Camburi, até a Ponte de Camburi. A segunda etapa vai até a Ponte da Passagem. O projeto prevê também uma nova ponte, na altura da rua Alberto Bela Rosa, proporcionando uma rota para pedestres e ciclistas entre os bairros Pontal de Camburi e Santa Luiza.
Ao longo de toda a orla, estão previstos diversas rampas e deques para acesso a embarcações, potencializando as atividades náuticas.
Ao fim da rua Moacir Strauch, foi proposta a revitalização da área de pescadores existente, com pavimentação e ligação da mesma ao deque compartilhado, a fim de gerar um maior reconhecimento e acesso. É sugerida a implantação de uma peixaria para valorizar o comércio local. Esta junção com o deque também acontece na conexão com as ruas da Grécia, José Falcão de Oliveira, Serines Pereira Franco, Amaro Severino da Silva e Alberto Bela Rosa.

Canal de Camburi vai ser reurbanizado e ganhar nova ponte para pedestres

Orla de Andorinhas
A reurbanização contempla os bairros Andorinhas, Pontal de Camburi e Santa Luiza e vai fazer com que as localidades próximas à Ponte da Passagem ganhem novos espaços de lazer e turismo, como guarderia, praças, atracadouro, playground, quadra e outros equipamentos.
Entre as mudanças para a área está a criação de uma via carroçável (permite circulação de veículos), compartilhada ao longo da orla do bairro Andorinhas, complementando a infraestrutura viária local. Além disso, estão previstas a ampliação do passeio com a instalação de decks, rampas para subida de barcos, arquibancadas alagáveis e atracadouros. Uma guarderia de barcos será construída sob a ponte, com a implantação de equipamentos de lazer e esportes.
O objetivo principal deste empreendimento é fornecer infraestrutura de qualidade para os moradores da região, melhorando a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, impulsionando o turismo e criando oportunidades de geração de renda. Estabelecimentos como restaurantes, quiosques e pontos de pesca estão entre as alternativas consideradas, segundo a prefeitura.

Como vai ficar as orlas de Andorinhas, Pontal de Camburi e Santa Luzia

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