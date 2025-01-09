Toninho da Emater assume vaga de Tyago Hofmann na Assembleia do ES

O ex-prefeito de Pinheiros Toninho da Emater (PSB) tomou posse na manhã desta quinta-feira (9) como deputado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo na vaga aberta após a saída de Tyago Hoffmann (PSB), que se licenciou do cargo para assumir o comando da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Toninho obteve a 6.238 votos na eleição para deputado estadual em 2022 e assume a cadeira após o primeiro suplente do PSB, Bruno Lamas, decidir se manter no comando da Secretaria de Ciência e Tecnologia no Executivo estadual. Na sequência vinha Lubiana Barrigueira (PSB), que tomou posse como prefeito de Nova Venécia e abriu mão da suplência.
Toninho da Emater foi prefeito de Pinheiros por dois mandatos consecutivos (2009 - 2012 e 2013 - 2016). Natural de Alegre, é servidor de carreira da antiga Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), atual Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Em 2000, foi eleito vereador do município de Pinheiros e, em 2004, vice-prefeito. No mesmo ano, assumiu a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município, onde permaneceu até sua eleição para comandar o Executivo municipal pela primeira vez, em 2008.
Em 2018, foi candidato a deputado estadual pelo PSB, obtendo 7.247 votos. Em 2019, assumiu o cargo de diretor-presidente do Incaper, função que ocupou até 31 de março de 2022, quando renunciou para disputar novamente as eleições para deputado estadual.