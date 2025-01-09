Toninho da Emater assume vaga de Tyago Hofmann na Assembleia do ES

Toninho ladeado pela esposa, a vereadora de Pinheiros Silvia Machado, e o presidente Marcelo Santos Crédito: Lucas S. Costa

Toninho obteve a 6.238 votos na eleição para deputado estadual em 2022 e assume a cadeira após o primeiro suplente do PSB, Bruno Lamas, decidir se manter no comando da Secretaria de Ciência e Tecnologia no Executivo estadual. Na sequência vinha Lubiana Barrigueira (PSB), que tomou posse como prefeito de Nova Venécia e abriu mão da suplência.

Toninho da Emater foi prefeito de Pinheiros por dois mandatos consecutivos (2009 - 2012 e 2013 - 2016). Natural de Alegre, é servidor de carreira da antiga Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), atual Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Em 2000, foi eleito vereador do município de Pinheiros e, em 2004, vice-prefeito. No mesmo ano, assumiu a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município, onde permaneceu até sua eleição para comandar o Executivo municipal pela primeira vez, em 2008.