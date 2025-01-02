Com o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) empossado prefeito de Cachoeiro de Itapemirim na quarta-feira (1º), o suplente Marcos Madureira (PP) foi convocado para assumir a cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo nesta quinta-feira (2). O político volta ao cargo que ocupou em anos anteriores.
A mudança é reflexo das disputas nos municípios no âmbito das eleições de 2024. Ferraço saiu vitorioso na cidade do Sul do Estado, com 42,81% dos votos válidos e o primeiro suplente dele na Assembleia era Madureira, candidato no pleito de 2022.
Outra alteração prevista é na vaga deixada por Lucas Scaramussa (Podemos), eleito prefeito de Linhares, com 52,92% dos votos válidos. Quem assume a vaga é Allan Ferreira (Podemos). Ferreira já era deputado, mas perdeu a vaga devido a uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), que anulou votos do PMB em um processo de fraude à cota de gênero, e se tornou primeiro suplente do Podemos na Assembleia.
Na configuração anterior à recontagem, o primeiro suplente de Scaramussa era Anadelso Pereira (Podemos), de Vila Velha.
Marcos Madureira assume vaga de Ferraço e volta à Assembleia do ES
A recontagem de votos feita pelo TRE-ES levou o ex-vereador da Serra Fábio Duarte (Rede) a ser eleito deputado por média no lugar de Allan Ferreira.
A atuação de Madureira foi mais marcante na década de 1990 até ser nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Mas, em 2021, ele voltou para o Legislativo, também após suplência. Na ocasião, assumiu a vaga aberta por Lorenzo Pazolini (Republicanos), que havia sido eleito deputado estadual pelo PRP (partido incorporado ao Patriota, que também deixou de existir e deu origem ao PRD).