Theodorico Ferraço é eleito em Cachoeiro de Itapemirim

Político volta a comandar a cidade do Sul capixaba após duas décadas desde sua última gestão

O deputado estadual Theodorico Ferraço (PP ) foi eleito prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, com 42,81% dos votos válidos contabilizados após a apuração de 100% das urnas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite deste domingo (6). O parlamentar voltará a governar a cidade após duas décadas de sua última gestão.

O vice de Ferraço no comando da cidade será o vereador Júnior Côrrea (Novo), conhecido como Júnior da Cofril. A disputa eleitoral no município teve Léo Camargo (PL), com 23,09% dos votos, como o segundo mais votado. Em seguida vêm Diego Libardi (Republicanos), com 19,38%; Lorena Vasques (PSB), com 11,27%; e Casteglione (PT), com 3,64%.