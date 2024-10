Eleições 2024

Ipec: Ferraço cai, mas mantém liderança com 50% dos votos válidos em Cachoeiro

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (4) traz, na sequência, Diego Libardi (Republicanos) e Léo Camargo (PL), empatados com 17% dos votos válidos cada um

Ferraço aparece à frente de Diego Libardi e Léo Camargo em nova pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cachoeiro. (Arte: A Gazeta)

A dois dias da eleição municipal, o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) segue na liderança da disputa pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, com 50% das intenções de votos válidos, de acordo com pesquisa eleitoral Ipec realizada a pedido da Rede Gazeta. Mas, no comparativo com o levantamento de 16 de setembro, quando tinha 65% dos votos válidos, ele caiu 15 pontos percentuais.

Na sequência, aparecem o advogado Diego Libardi (Republicanos) e o vereador Léo Camargo (PL), empatados com 17% dos votos válidos cada um, no levantamento realizado entre os dias 2 e 4 de outubro e divulgado nesta sexta-feira (4). Na pesquisa anterior, Libardi tinha 12% dos votos válidos e Léo Camargo, 10%.

Lorena Vasques (PSB), que tinha 9% dos votos válidos oscilou positivamente para 12%, e Carlos Casteglione (PT) manteve 4% dos votos válidos. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Neste levantamento, divulgado a dois dias da votação, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os votos em branco e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no domingo. Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.

Entretanto, é importante alertar que esse cálculo pressupõe que os eleitores que não citam nenhum candidato (indecisos) se distribuirão proporcionalmente entre os demais no dia da eleição, o que pode não ocorrer.

Decisão de voto cresceu

A pesquisa ainda trouxe dados relacionados à decisão do eleitor cachoeirense sobre em que votará para prefeito nas eleições deste ano. De acordo com o levantamento, 81% dizem que escolha é definitiva. Na primeira rodada, 72% haviam afirmado ter escolhido seu candidato definitivamente.

Os que acreditam que podem mudar o voto até o dia do pleito totalizaram 18% na pesquisa divulgada nesta sexta (4). No primeiro estudo, essa foi a resposta de 27% dos eleitores ouvidos no apontamento. Os que não souberam ou não quiseram responder sobre sua decisão de voto se mantiveram em 1%.

Votos totais

Quando são contados os votos totais (incluindo brancos, nulos e indecisos), na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Ferraço segue liderando com 47% das menções. No entanto, em comparação com a pesquisa Ipec divulgada em 16 de setembro, o deputado caiu dez pontos percentuais na preferência do eleitorado. Naquele levantamento, o parlamentar registrou 57%.

Ainda na comparação com o estudo divulgado em setembro, o candidato Diego Libardi teve crescimento de 5 pontos percentuais, considerando a margem de erro. Na primeira rodada da pesquisa estimulada, ele surgia com 11% das intenções de voto e agora aparece com 16%.

Quem também registrou crescimento no período que separa as duas pesquisas, tendo como base o cenário estimulado, foi o vereador Léo Camargo. Ele saltou de 9% das intenções de voto para 16%. Lorena Vasques, por sua vez, oscilou positivamente dentro da margem de erro, saindo de 8% das intenções de voto para 12%. Carlos Casteglione contava com 3% das intenções de voto no primeiro levantamento e agora tem 4%.

O percentual dos que disseram que votariam em branco ou nulo saiu de 6% para 3%, mesmos percentuais dos que não quiseram ou souberam responder sobre em quem vão votar.

Na espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Ferraço também tem a liderança frente aos demais candidatos, com 44% das menções. No levantamento realizado em setembro, ele havia sido lembrado por 50% dos eleitores entrevistados na ocasião.

O segundo nome mais lembrado pelos eleitores entrevistados no estudo foi o de Diego Libardi, que recebeu 13% das menções. Na primeira rodada da pesquisa de intenção de voto no município, ele havia sido mencionado espontaneamente por 8% dos eleitores que responderam ao levantamento. O dado mostra crescimento do candidato, quando considerada a margem de erro.

Léo Camargo foi mencionado por 12% do eleitorado na segunda rodada da pesquisa Ipec em Cachoeiro. Na primeira, havia sido citado por 7%. O crescimento, nesse caso, foi de 5 pontos percentuais. Lorena Vasques recebeu 10% das menções na nova pesquisa. Em setembro, tinha sido lembrada por 5% do eleitorado entrevistado. Ela também cresceu 5 pontos percentuais no intervalo entre um estudo e outro.

O candidato Carlos Casteglione teve o nome lembrado por 4% dos eleitores ouvidos na segunda rodada do levantamento. No primeiro apontamento realizado na cidade, havia sido mencionado por 1% dos eleitores que responderam espontaneamente em quem votariam para prefeito de Cachoeiro. Considerando a margem de erro, ele oscilou positivamente em 3 pontos percentuais.

Já o total dos que declaram voto branco ou nulo chegou aos 5%. Na pesquisa de 16 de setembro, o percentual registrado foi de 8%. Outros 11% não souberam ou não quiseram opinar. O primeiro levantamento Ipec trazia 21% do eleitorado cachoeirense entrevistado nessa situação.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 2 e 4 de outubro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09299/2024.



