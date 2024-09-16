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Eleições 2024

Ipec: Ferraço lidera com 57% e Libardi tem 11% na disputa para a Prefeitura de Cachoeiro

Léo Camargo (PL) tem 9%, Lorena Vasques (PSB), 8% e Casteglione, 3% das intenções de voto na pesquisa divulgada nesta segunda-feira (16)
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

16 set 2024 às 19:15

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 19:15

Cinco nomes disputam o comando do Executivo cachoeirense
Theodorico Ferraço (PP) lidera a pesquisa Ipec para a Prefeitura de Cachoeiro. Diego Libardi  aparece com 11% das intenções de voto Crédito: Reprodução
O deputado estadual Theodorico  Ferraço (PP) lidera a disputa pelo comando da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, com 57% das intenções de voto. É o que aponta a primeira rodada da pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na cidade do Sul do Espírito Santo, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (16). O levantamento refere-se ao cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.
Na sequência, aparecem o advogado Diego Libardi (Republicanos), com 11% das menções, o vereador Léo Camargo (PL), com 9%, Lorena Vasques (PSB), citada por 8% dos entrevistados. O ex-prefeito Carlos Casteglione (PT) foi o menos citado no estudo, sendo a escolha de 3% dos eleitores ouvidos pela pesquisa. Pela margem de erro, de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os quatro candidatos estão tecnicamente empatados.
Ainda no cenário estimulado, 6% dos entrevistados manifestaram a intenção de votar em branco ou nulo, enquanto 6% não sabem ou não responderam em quem vão votar nas Eleições 2024. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.
Na abordagem espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos eleitores, Ferraço é citado por 50% dos entrevistados, Libardi tem 8% das menções, Léo Camargo, 7%, Lorena, 5% e Casteglione, 1%. Os números apontam novo empate técnico entre Libardi, Léo e Lorena no levantamento. Também há empate entre Casteglione e a candidata do PSB. Ninguém citou outros concorrentes.
Dos eleitores consultados, 8% informaram que pretendem votar em branco ou anular e 21% disseram que ainda não sabem ou não responderam em quem vão votar no pleito de outubro.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

 A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07972/2024.

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