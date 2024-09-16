Ipec: Ferraço lidera com 57% e Libardi tem 11% na disputa para a Prefeitura de Cachoeiro

O deputado estadual Theodorico Ferraço
(PP) lidera a disputa pelo comando da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
, com 57% das intenções de voto. É o que aponta a primeira rodada da pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na cidade do Sul do Espírito Santo, realizada a pedido da Rede Gazeta
e divulgada nesta segunda-feira (16). O levantamento refere-se ao cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.
Na sequência, aparecem o advogado Diego Libardi
(Republicanos), com 11% das menções, o vereador Léo Camargo (PL), com 9%, Lorena Vasques
(PSB), citada por 8% dos entrevistados. O ex-prefeito Carlos Casteglione
(PT) foi o menos citado no estudo, sendo a escolha de 3% dos eleitores ouvidos pela pesquisa. Pela margem de erro, de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os quatro candidatos estão tecnicamente empatados.
Ainda no cenário estimulado, 6% dos entrevistados manifestaram a intenção de votar em branco ou nulo, enquanto 6% não sabem ou não responderam em quem vão votar nas Eleições 2024
. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.
Na abordagem espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos eleitores, Ferraço é citado por 50% dos entrevistados, Libardi tem 8% das menções, Léo Camargo, 7%, Lorena, 5% e Casteglione, 1%. Os números apontam novo empate técnico entre Libardi, Léo e Lorena no levantamento. Também há empate entre Casteglione e a candidata do PSB. Ninguém citou outros concorrentes.
Dos eleitores consultados, 8% informaram que pretendem votar em branco ou anular e 21% disseram que ainda não sabem ou não responderam em quem vão votar no pleito de outubro.