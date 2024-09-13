Nuvem de palavras: os termos mais ditos pelos candidatos a prefeito da Serra

A Gazeta e CBN Vitória. Em meio a palavras mais óbvias como "Serra", "cidade", "prefeito", "Espírito" e "Santo", termos como "guarda", "turismo", "investimento" e "oportunidade estão entre as mais ditas pelos candidatos à Prefeitura da Serra nesta semana, durante as sabatinas realizadas por

Foram convidados os candidatos que atingiram mais de 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec encomendada pela Rede Gazeta e divulgada no último dia 2.

Após as entrevistas, A Gazeta transcreveu as falas e reuniu em um gráfico as 80 palavras mais ditas pelos candidatos. Confira abaixo a nuvem de palavras de cada participante.

Audifax Barcelos (PP)

Em sua entrevista, o ex-prefeito disse palavras mais esperadas como "cidade", Serra" e "prefeito", mas também se destacaram outros termos. "Governador", com nove menções, apareceu especialmente na garantia de que, se eleito, terá uma boa relação institucional com o atual chefe do Executivo estadual, Renato Casagrande (PSB), embora tenha sido seu opositor e disputado com ele as eleições de 2022

"Experiência", com 14 menções, aparece na defesa de que seu histórico político, com três mandatos à frente da cidade, seria uma vantagem sobre seus concorrentes. "Arrecadação" foi dita oito vezes, com a opinião da necessidade de aumentar os recursos do erário no contexto da reforma tributária, que começará a ser implementada em 2025.

Pablo Muribeca (Republicanos)

Além de "cidade", "Serra" e "candidato", um dos destaques na sabatina do deputado estadual foi "oportunidade", principalmente falando em mudanças para a área da saúde e em medidas para empresários, desburocratizando processos.

"Médico", dita 10 vezes, foi o termo usado para acusar o atual prefeito, Sergio Vidigal (PDT), embora sem citar seu nome: "Mesmo sendo médico, não defende a própria categoria". "Guarda" foi dita sete vezes, incluindo a intenção de criar um ramal telefônico para a Guarda Municipal.

Weverson Meireles (PDT)

Em meio a "cidade", "Serra" e "amada" (muitas vezes nas mesmas frases), o candidato escolhido pelo atual prefeito Sergio Vidigal para sua sucessão falou 30 vezes a palavra "turismo". Ex-secretário estadual justamente dessa pasta, Weverson afirmou que hoje a cidade conta com um conselho ativo sobre o tema, pensando propostas de gestão pública de fomento ao setor.