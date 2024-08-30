Nuvem de palavras: os termos mais ditos pelos candidatos a prefeito de Vila Velha

A Gazeta e CBN Vitória. Além das mais óbvias "Vila", "Velha", "Espírito" e "Santo", as palavras "nós", "gente", "prefeito", "digital", "segurança", "governo" e "mentira" estão entre as mais ditas pelos candidatos à Prefeitura de Vila Velha nesta semana, durante as sabatinas realizadas por

Após as entrevistas, A Gazeta transcreveu as falas e reuniu em um gráfico as 80 palavras mais ditas pelos candidatos. Confira abaixo a nuvem de palavras de cada participante.

Arnaldinho Borgo (Podemos)

O prefeito usou 19 vezes as palavras "Vila" e "Velha", 15 vezes a palavra "gente" e 14 "cidade".

Com seis menções, "20" apareceu tanto por ser o número de urna do candidato quanto por afirmações como "Vila Velha saiu de 20 anos de isolamento".

"Digital" e "papiro" também entraram no gráfico no contexto de falas sobre o uso de tecnologia na atual administração.

Coronel Ramalho (PL)

Na entrevista do candidato do PL, "Vila" e "Velha" apareceram mais 100 vezes, enquanto "nós" teve 60 menções.

"Governo" foi dito 23 vezes, especialmente nas respostas sobre sua participação na gestão de Renato Casagrande (PSB) como secretário de Estado da Segurança por duas vezes, apesar de atualmente ser fortemente crítico da gestão. Ele creditou o apoio à reeleição do governador em 2022 à "inexperiência política"

"Prefeito" foi dito 22 vezes, principalmente em críticas à atual administração. Muitas vezes, as falas também estavam associadas ao termo "mentira", que apareceu 11 vezes, já que o candidato investiu na estratégia de desmentir dados apresentados por Arnaldinho na sabatina da véspera.