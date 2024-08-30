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Eleições 2024

Nuvem de palavras: os termos mais ditos pelos candidatos a prefeito de Vila Velha

Analisamos as palavras mais usadas por Arnaldinho Borgo e Alexandre Ramalho durante as sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória nesta semana
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

30 ago 2024 às 17:03

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 17:03

Além das mais óbvias "Vila", "Velha", "Espírito" e "Santo", as palavras "nós", "gente", "prefeito", "digital", "segurança", "governo" e "mentira" estão entre as mais ditas pelos candidatos à Prefeitura de Vila Velha nesta semana, durante as sabatinas realizadas por A Gazeta e CBN Vitória.
A série começou na segunda-feira (26) com o atual prefeito e candidato à reeleição, Arnaldinho Borgo (Podemos). Na terça (27), foi a vez de Coronel Ramalho (PL). Foram convidados os candidatos que atingiram mais de 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec feita a pedido da Rede Gazeta e divulgada no último dia 23.
Após as entrevistas, A Gazeta transcreveu as falas e reuniu em um gráfico as 80 palavras mais ditas pelos candidatos. Confira abaixo a nuvem de palavras de cada participante.

Arnaldinho Borgo (Podemos)

O prefeito usou 19 vezes as palavras "Vila" e "Velha", 15 vezes a palavra "gente" e 14 "cidade".
Com seis menções, "20" apareceu tanto por ser o número de urna do candidato quanto por afirmações como "Vila Velha saiu de 20 anos de isolamento".
O nome da empresa Aegea recebeu três menções em meio a perguntas sobre o saneamento, inclusive a promessa de despoluição do Canal da Costa em 12 meses.
"Digital" e "papiro" também entraram no gráfico no contexto de falas sobre o uso de tecnologia na atual administração.

Coronel Ramalho (PL)

Na entrevista do candidato do PL, "Vila" e "Velha" apareceram mais 100 vezes, enquanto "nós" teve 60 menções.
"Governo" foi dito 23 vezes, especialmente nas respostas sobre sua participação na gestão de Renato Casagrande (PSB) como secretário de Estado da Segurança por duas vezes, apesar de atualmente ser fortemente crítico da gestão. Ele creditou o apoio à reeleição do governador em 2022 à "inexperiência política".
"Prefeito" foi dito 22 vezes, principalmente em críticas à atual administração. Muitas vezes, as falas também estavam associadas ao termo "mentira", que apareceu 11 vezes, já que o candidato investiu na estratégia de desmentir dados apresentados por Arnaldinho na sabatina da véspera.
"Guarda" e "Municipal" apareceram dez vezes. "Esquerda" teve sete menções, e "Bolsonaro" recebeu seis, assim como "militar".

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