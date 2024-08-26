Segurança também se resolve com áreas de lazer e novas escolas, afirma Arnaldinho

Arnaldinho Borgo (Podemos) foi entrevistado por A Gazeta e CBN Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta e CBN Vitória com postulantes a prefeituras da O prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) , que concorre à reeleição na cidade, foi o primeiro entrevistado na série de sabatinas realizada porcom postulantes a prefeituras da Grande Vitória . Ao ser questionado sobre a violência na cidade, o chefe do Executivo municipal defendeu que houve queda no número de homicídios no município em 2023 e falou sobre a importância em investir na Guarda Municipal e no social.

"Tem um dado importante em relação aos homicídios, que Vila Velha foi a cidade que mais reduziu a quantidade de homicídios no Espírito Santo em 2023. Além disso, outros indicadores da cidade caíram drasticamente, principalmente o número de furtos nas ruas, que é o que mais choca a população junto com homicídio" Arnaldinho Borgo - Prefeito de Vila Velha e candidato à reeleição

O candidato à reeleição assegurou que "está fazendo a sua parte". "Fizemos um investimento gigantesco na reestruturação da nossa Guarda Municipal. Estamos falando de mais de 70 viaturas 0 km rodando, equipamentos de proteção individual, cursos de aperfeiçoamento constantes, entregamos 5 fuzis, 300 pistolas .40, 20 escopetas calibre 12, 20 carabinas .40, munições não-letais, equipamentos não-letais e a 65 novos guardas municipais. Mas a questão da segurança pública não passa apenas pela Guarda Municipal e polícia, passa também pela ausência do serviço público, que não é o nosso caso”, afirmou Arnaldinho ao citar a construção de novas áreas de lazer, escolas e melhoria na alimentação de crianças no ensino municipal.

“Tenho certeza que esses equipamentos públicos que estamos entregando estão fazendo a diferença e fazendo com que diminua os indicadores de violência urbana na cidade”, avaliou.

Ainda na área social, Arnaldinho defendeu a continuação da regularização fundiária. “O nosso dever de casa está sendo feito. A respeito da regularização fundiária nós estamos sendo pioneiros dentro de Vila Velha, fazendo mais de 15 mil regularizações fundiárias, principalmente na Região 5, onde a gente vai dar oportunidade para 15 mil famílias terem o direito de propriedade”.

Binário na Rodovia do Sol e melhorias no trânsito

Sobre o trânsito na cidade, o prefeito disse que abriu mais de 20 ruas durante seu mandato e adquiriu semáforos tecnológicos. Ele destacou também o projeto da construção do Binário na Rodovia do Sol, que prevê sentido único entre o Boulevard Shopping e o Hospital Santa Mônica

O prefeito reforçou que a cidade está investindo na infraestrutura em regiões que começaram a crescer, como a do Jockey de Itaparica.

“Hoje a gente acompanha o desenvolvimento da cidade. A exemplo de 60 km que nós estamos recapeando das vias, que até um dia desse chovia e abriam mais de 1.000 buracos na nossa cidade. A exemplo destas vias que eram de barro: eu falo a Mimoso do Sul, a continuidade da Santa Leopoldina (...) era de barro antes de eu chegar. No primeiro ano de governo nós pavimentamos essa via que vinha inclusive para o Jockey, que é onde está em desenvolvimento”.

Investimento em escolas

Na área de educação, o prefeito foi questionado sobre o índice de crianças matriculadas em creches. Arnaldinho afirmou que Vila Velha tem o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da Grande Vitória e a gestão investiu na construção de novas unidades escolares e na valorização dos salários dos profissionais.

“Nós construímos mais de 12 creches na nossa cidade. Hoje nós já pegamos crianças de um ano para estar estudando nas creches e quando eu cheguei nós tínhamos fila de espera para crianças de 4 anos entrarem na creche. Nós estamos dando a oportunidade, nós estamos fazendo o dever de casa, nós estamos plantando agora para colher no futuro uma sociedade melhor e a gente só faz isso investindo na educação. A educação é um braço forte que a gente tem dentro de Vila Velha, com investimentos robustos para que a gente possa melhorar a vida dessas crianças e jovens. A exemplo da valorização profissional, os professores de Vila Velha saíram do pior salário do Estado e hoje recebem o melhor salário do Estado. Eu tenho um orgulho danado e a gente vai continuar valorizando esses profissionais que tanto fazem para ter uma sociedade melhor”, destacou o prefeito.

Meio ambiente e plantio de árvores

O candidato à reeleição ressaltou a promessa de universalizar o saneamento básico na cidade em até três anos, a partir da parceria público-privada com a Aegea Saneamento. “Vila Velha não vai ter mais esgoto a céu aberto, canais poluídos que poluem rio, que poluem mar. Nós estamos falando que, em três anos, nós temos a conclusão de ligações. São 240 km de ligações que nós faremos pela cidade para fazer a captação de esgoto nas residências e empresas e levar para as estações de tratamento que estão tendo a ampliação finalizada agora, que são a estação de tratamento de esgoto de Araçás e a estação de tratamento de esgoto lá de Ulysses Guimarães".

Arnaldinho afirmou também que, em sua gestão, o município está fazendo a ampliação da captação de água potável na ETA (Estação de Tratamento de Água) de Caçaroca, "que vai dar viabilidade para novos empreendimentos e a gente também fazer o cuidado de levar a água potável para as pessoas".

"A respeito da preservação, nós estamos fazendo agora o início do plantio de 50 mil mudas de árvores nativas dentro da reserva de Jacarenema, do Penedo e da Manteigueira. Estamos fazendo a entrega nós próximos dias lá da Manteigueira, da reforma que nós fizemos. Quando eu cheguei, estava abandonada a reserva de Jacarenema, aquela região não tinha sido implementada ainda. Nós acabamos de entregar o centro de educação ambiental que é na entrada de Santa Paula. Além disso, nós estamos fazendo agora o projeto da sede para que a gente possa cuidar e preservar cada vez mais da reserva de Jacarenema”, disse o atual prefeito.

Arnaldinho garantiu ainda que está em andamento um programa de arborização da cidade, cuja proposta é transformar Vila Velha na cidade mais arborizada do Brasil.

Empreendedorismo

Sobre o ambiente para criação de empresas na cidade, o chefe do Executivo municipal disse que Vila Velha tem o menor tempo de abertura do Espírito Santo e o segundo menor tempo do Brasil. “Isso nunca aconteceu na nossa cidade. Vila Velha hoje é o melhor ambiente de negócio do Estado e aí eu posso falar para você: hoje Vila Velha é a melhor cidade para se viver, se morar e para se empreender”.

O prefeito destacou ainda a contratação da Fundação Dom Cabral para dois grandes projetos: o projeto de Vila Velha 500 anos, voltado planejamento de desenvolvimento econômico da cidade, e o Vila Velha Ágil, para reduzir o tempo de abertura de empresas.

“Hoje, o processo mais demorado na Prefeitura de Vila Velha leva 900 dias. A partir de janeiro do ano que vem, o mais demorado levará 200 dias para emitir uma licença, além de a gente também colocar a licença autodeclarada, que é a nossa meta. Ou seja, quando o empreendedor chega lá e quer construir, ele vai dar um aceite de que vai seguir todas as normas que o município tem e ele vai ser autorizado a fazer a sua obra imediatamente. Então, dessa forma a gente acredita que vai melhorar ainda mais as condições de quem quer empreender na nossa amada Vila Velha”.

“Vou cumprir meu mandato até 2028”

Arnaldinho prometeu que, caso reeleito, não deixará o comando da cidade para disputar as eleições de 2026. “Vou cumprir meu mandato até 2028”. Disse ainda que escolheu Cael Linhalis (PSB) para compor a chapa como vice com ele “pensando no futuro da cidade”. “Escolhi o Cael pela sua experiência, pela sua relação histórica com o governador Renato Casagrande e hoje ele vai me ajudar a cuidar das pessoas e fazer o avanço que Vila Velha precisa ainda na nossa cidade”, declarou.

O prefeito prometeu ainda que o Canal da Costa deve ser despoluído em até 12 meses, falou em novos radares em vias da cidade e respondeu aos questionamentos sobre a aprovação do Dia Municipal do Homem em 8 de março deste ano, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Veja nos links abaixo.

Confira como foi a sabatina no vídeo abaixo:

Mais entrevistas

As entrevistas com os candidatos serão conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

Na terça-feira (27) também será sabatinado o candidato do PL, Coronel Ramalho, no mesmo horário e com a mesma duração.

Eles serão os únicos participantes porque, para participar da sabatina, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec. No levantamento divulgado nesta sexta-feira (23) , superaram essa marca Arnaldinho Borgo (Podemos), com 75%, e Coronel Ramalho (PL), com 10%.

Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Vila Velha, todos os demais postulantes ao cargo atingiram esse requisito: João Batista Babá (PT), com 3%; e Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nicolas Trancho (Psol), com 1% das intenções de voto, cada.

A pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06736/2024.

Nas próximas semanas, seguindo os mesmos critérios, também serão sabatinados candidatos de Vitória, Serra e Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima.

Confira a ordem das entrevistas em cada município