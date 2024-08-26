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Eleições 2024

Do Dia do Homem à falta de recados para Ramalho: como foi a sabatina com Arnaldinho

Em entrevista para A Gazeta e Rádio CBN Vitória, prefeito de Vila Velha deu mostras de como vai ser a estratégia da campanha em meio ao próprio favoritismo. Veja a análise da coluna

Públicado em 

26 ago 2024 às 16:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Candidato à reeleição, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), precisa apenas manter tudo como está, do ponto de vista da campanha eleitoral, para ser recoduzido ao cargo no pleito de outubro. Ele não tem como controlar fatores externos, como um eventual rompante de simpatia dos eleitores por algum adversário. Mas, hoje, o chefe do Executivo municipal tem o caminho livre para ser reeleito com folga, ainda no primeiro turno. 
Pesquisa Ipec divulgada na última sexta-feira (23), mostra que Arnaldinho tem 75% das intenções de voto. Ele lidera a corrida de forma isolada. Coronel Ramalho (PL), em segundo lugar, está 65 pontos percentuais atrás, ou seja, tem 10%.
Assim, não seria interessante para o prefeito rebater ou cair em provocações, o que apenas daria mais visibilidade a quem quer derrotá-lo. Na sabatina realizada por A Gazeta e Rádio CBN Vitória (veja a íntegra no video acima), nesta segunda-feira (26), por exemplo, Arnaldinho teve a oportunidade de alfinetar Ramalho, mas não o fez. 
"A gente não dá recado para ninguém, até porque estou muito preocupado em administrar Vila Velha e cuidar das pessoas", respondeu o prefeito ao ser questionado pela coluna. A pergunta foi sobre um post do prefeito no Instagram.
Na cidade em que 47% dos eleitores consideram a segurança pública, ou a falta dela, o principal problema, Ramalho tem um flanco a explorar. Além de militar da reserva da PM, ele é ex-secretário estadual de Segurança — o que é uma faca de dois gumes, mas enfim. 
No Instagram, Arnaldinho Borgo postou uma foto usando colete à prova de balas da Guarda Municipal de Vila Velha e escreveu: "Segurança não se faz só com palavras e bravatas".
Foi isso que eu quis saber se foi um recado para o candidato do PL, conhecido por arroubos verbais contra "a bandidagem".
"Sabemos que (segurança pública) é um desafio, não só de Vila Velha, é um desafio mundial, principalmente do Brasil. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa, quando você passa na cidade de Vila Velha você vê uma viatura nova, você vê um guarda uniformizado valorizado e fazendo enfrentamento à violência urbana. Nós estamos no caminho certo", acrescentou o prefeito, após afirmar que a publicação não foi um recado para o adversário.
Em 2023, Vila Velha ficou entre as três cidades do Espírito Santo com o maior número de homicídios dolosos, 119, como lembrou, na sabatina, a colunista Vilmara Fernandes. O prefeito, obviamente, preferiu destacar recortes estatísticos mais positivos:
"Vila Velha foi a cidade que mais reduziu a quantidade de homicídios no Espírito Santo em 2023. Além disso, outros indicadores da cidade caíram drasticamente, principalmente o número de furtos nas ruas".
Em números absolutos, na verdade, Vila Velha foi a cidade que mais reduziu o número de homicídios na Grande Vitória em 2023 em comparação com 2022. Mas não foi o município que mais registrou queda no Espírito Santo
Arnaldinho Borgo (Podemos) entrevistado por A Gazeta e CBN
Bastidores: Letícia Gonçalves, Leonel Ximenes, Fernanda Queiroz, Arnaldinho Borgo, Vilmara Fernandes e Abdo Filho Crédito: Ricardo Medeiros
Arnaldinho não citou nem fez referência indireta a nenhum dos outros candidatos. 
O nome mencionado foi o de um aliado, o governador Renato Casagrande (PSB). O prefeito garantiu que, na gestão municipal, quem manda é ele, Arnaldinho.
Mas admitiu que a escolha do vice na chapa, o ex-secretário municipal de Planejamento Cael Linhalis (PSB), ocorreu devido à "relação histórica" de Cael com o governador. 
É a parceria CasaDinho (Casagrande + Arnaldinho), como a coluna apelidou.
DIA DO HOMEM
Talvez o momento mais incômodo da entrevista para o prefeito tenha sido quando ele foi questionado, pelo colunista Leonel Ximenes, sobre o Dia do Homem. 
No dia 8 de março de 2024, o Diário Oficial de Vila Velha registrou a sanção da lei que criou o Dia Municipal do Homem, a ser comemorado em 19 de novembro. 
É. No Dia Internacional da Mulher, Vila Velha oficializou uma homenagem... aos homens. Pegou mal, obviamente. A ideia, na letra fria da lei, foi chamar a atenção para os cuidados com a saúde dos homens.
Mas sabemos que movimentos desse tipo partem de homens inconformados com a reivindicação de direitos das mulheres e as denúncias de violação a esses mesmos direitos.
É uma espécie de ritual de afirmação masculina, que deve agradar a parte do eleitorado.
Quem propôs o Dia do Homem em Vila Velha foi o vereador Devanir Ferreira (Republicanos). Arnaldinho não pensou duas vezes e sancionou.
A história ganhou até repercussão nacional.
Nesta segunda-feira, o prefeito afirmou, na sabatina, que a lei ter sido publicada no diário oficial, justamente, no Dia Internacinal da Mulher foi "uma fatalidade":
"Dia oito (de março) foi um uma péssima data, não deveria ter sido feito no dia oito. Ocorreu uma fatalidade"
Arnaldinho Borgo (Podemos) - Prefeito de Vila Velha
Mas por que Arnaldinho sancionou a criação do Dia Municipal do Homem, para começo de conversa?
Nada contra os homens. Inclusive, tenho até amigos que são.
Só que o que há de estatisticamente relevante são mulheres sendo mortas apenas por serem mulheres. Os assassinos são o namorado, ex-namorado, marido, ex-marido etc. Crimes cometidos por ciúme ou simplesmente porque a mulher decidiu romper o relacionamento.
Homens são mortos por mulheres devido a isso? Pode haver casos isolados, mas, como mencionado, estatisticamente, o que chama a atenção são os feminicídios.
Para quê um Dia do Homem? 
O prefeito de Vila Velha respondeu que sancionou a lei porque o projeto não era inconstitucional, ou seja, não ia contra a Constituição e que, nesse caso, o texto ganha o aval do chefe do Executivo municipal "automaticamente".
Mas não é assim que funciona, não. 
Como lembrei a Arnaldinho durante a sabatina, o prefeito pode vetar um projeto de lei por considerá-lo contrário ao interesse público. 
"Se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á total ou parcialmente, dentro de quinze dias úteis, contados da data do seu recebimento e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto", diz a Lei Orgânica de Vila Velha.
Questionado, Arnaldinho respondeu que preferiu sancionar o projeto que criou o Dia Municipal do Homem para não contrariar o vereador Devanir Ferreira e os demais membros da Câmara que aprovaram a ideia.
"Vereador tem que legislar, eu fui vereador por dois mandatos. Não seria eu que iria tolher, ou seja, cortar um projeto de lei de um vereador que não é inconstitucional. Assim como ele (Devanir), outros não são tolhidos na cidade de Vila Velha por conta do respeito que eu tenho pelos vereadores".
Devanir Ferreira é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, candidato à reeleição ao cargo de vereador e apoia a recondução de Arnaldinho.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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