Ivan Carlini, que foi vereador por 28 anos, quer voltar à Câmara de Vila Velha

Ivan Carlini ficou 28 anos na Câmara de Vila Velha e foi por 12 anos consecutivos presidente da Casa Crédito: Divulgação/Câmara de Vila Velha

Em 2022, tentou se eleger deputado estadual pelo PSC. Mais uma vez, não conseguiu.

Agora, em 2024, tenta voltar à Câmara. Ivan Carlini está filiado ao partido do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que é candidato à reeleição e apoia o ex-vereador, assim como endossa outros dos quase 250 candidatos integrantes de partidos coligados ao Podemos.

Político tradicional do bairro Cobilândia, o ex-vereador ganhou notoriedade não apenas por exercer mandatos no mesmo cargo durante quase 30 anos.

Durante 12 anos, ele presidiu a Câmara de Vila Velha, quase sempre alinhado ao prefeito da ocasião.

Ivan Carlini também foi aliado do ex-presidente da Assembleia Legislativa José Carlos Gratz e acusado, junto com o ex-deputado, de ter asfaltado ruas de bairros da Grande Cobilândia com recursos desviados da Assembleia. O ex-vereador foi absolvido, por falta de provas.

Na eleição de 2020, adversários tentaram associar Arnaldinho a Carlini, o que o então candidato a prefeito rechaçou, na época. Em debate realizado pela Rede Gazeta, Arnaldinho afirmou: "Não tenho negócio nenhum com o presidente da Câmara (Carlini). Ele não retorna para a Câmara por minhas mãos".

O DEM, partido ao qual Carlini estava filiado, participou da coligação do então prefeito Max Filho (PSDB). O tucano, entretanto, fez duras críticas ao ex-vereador, no pleito.

Acusou, por exemplo, Ivan Carlini de dificultar a tramitação de projetos do Executivo municipal e ainda de abandonar a campanha do próprio Max para apoiar Arnaldinho.

"É como num jogo de futebol. No jogo (os jogadores) brigam, mas depois se abraçam. Não tenho inimigos na política" Ivan Carlini (Podemos) - Ex-vereador

Na terça-feira (20), em entrevista à coluna, Ivan Carlini fez uma releitura pacífica do pleito de 2020: "Max não fez críticas a mim. Ele esteve na minha casa, depois, e disse que foi uma estratégia política dele".

"Eu fiquei com o Max até o fim. Depois que eu perdi a eleição, meu pessoal, alguns, apoiaram o Arnaldinho (no segundo turno) e o Max achou que, por isso, eu estava apoiando também", contou Ivan Carlini.

"O Arnaldinho também não fez críticas a mim (em 2020). Fui vereador por dois mandatos com ele e o admiro muito. Arnaldinho está fazendo um grande trabalho como prefeito", acrescentou o ex-vereador.

Em 2024, ele está no palanque do atual prefeito: "Sou Arnaldinho, claro. Ele é do meu partido".

"E o Arnaldinho me apoia como apoia os outros quase 250 candidatos a vereador que estão com ele. Não sou 'o' candidato do Arnaldinho a vereador, sou um deles", destacou Carlini.

Arnaldinho Borgo, Ivan Carlini e Cael Linhalis Crédito: Instagram/@ivancarlini.es

Questionado sobre o motivo de se candidatar mais uma vez a vereador já que, em 2020, ensaiou se aposentar da carreira política, Ivan Carlini deu a mesma resposta de quatro anos atrás.

Afirmou que tenta voltar à Câmara atendendo a pedidos dos próprios eleitores.