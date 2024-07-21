Maurício Gorza é confirmado pelo PSDB na disputa em Vila Velha

A Federação PSDB-Cidadania de Vila Velha confirmou, em convenção na manhã deste domingo (21), o nome do ex-vereador Maurício Gorza (PSDB) na disputa à prefeitura do município. Durante o evento, também foi lançada a chapa dos vereadores que vão concorrer nas Eleições 2024, mas ainda não há definição sobre a vice, apenas a certeza de que será uma mulher.
Gorza ressaltou que, em Vila Velha, mais da metade da população é feminina, e que o justo seria ter uma mulher disputando mais espaços de poder. Sob essa mesma perspectiva, o ex-vereador afirmou que, caso seja eleito, o secretariado será dividido de forma equânime, metade mulheres, metade homens.
Questionado se o nome da candidata a vice vai sair dos quadros do partido, Gorza disse que o PSDB tem bastante opção, mas que a federação está aberta a formar novas alianças para o pleito de outubro. O ex-vereador, que já foi filiado ao PSB e se diz próximo ao governador Renato Casagrande, pontuou que até mesmo o partido socialista poderia ser uma opção. No momento, entretanto, o PSB está caminhando com o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), inclusive com a possibilidade de indicação do vice.
"Estamos abertos a conversar. Não vetamos partidos e nomes", ponderou.
Sobre a viabilidade de sua candidatura sem formar alianças, o ex-vereador ressaltou a convenção validou seu nome na disputa e que, em sua avaliação, tem identidade com o município. "É uma candidatura que tem história, um legado para defender", frisou, acrescentando que participou das três administrações do ex-prefeito Max Filho (PSDB), como vereador, como vice e como subsecretário (de Meio Ambiente e de Educação).
O ex-chefe do Executivo municipal, inclusive, também esteve na convenção, realizada no CEET Vasco Coutinho, no Centro de Vila Velha, para registrar seu apoio à campanha de Gorza.