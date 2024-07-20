Arnaldinho vai tentar reeleição em Vila Velha, mas vice segue indefinido

Arnaldinho Borgo oficializa candidatura ao lado do presidente da Câmara Municipal, Bruno Lorenzutti, e do deputado federal Dr. Victor Linhalis Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta, Lorenzutti afirmou que as expectativas são as melhores possíveis, mas que a decisão de quem disputará o pleito ao lado de Arnaldinho será pessoal, cabendo somente a ele. Enquanto o partido socialista coloca à disposição do chefe do Executivo municipal o ex-secretário de Planejamento da cidade, Cael Linhalis, os emedebistas apostam no nome do presidente da Câmara Municipal Bruno Lorenzutti, visto como peça fundamental para a realização do trabalho do prefeito . À reportagem de, Lorenzutti afirmou que as expectativas são as melhores possíveis, mas que a decisão de quem disputará o pleito ao lado de Arnaldinho será pessoal, cabendo somente a ele.

Durante o discurso que oficializou sua candidatura, Arnaldinho reforçou a importância das parcerias firmadas tanto com o presidente do Legislativo quanto com o filho de Cael, o deputado federal Dr. Victor Linhalis (Podemos), ex-vice-prefeito do mandatário. Outra aliança citada diversas vezes foi a do município com o governo do Estado. O candidato à reeleição agradeceu o diálogo que mantém com Casagrande e também os investimentos estaduais que a cidade recebe.

Mostrando-se confiante - assim como alguns de seus aliados que, no palco, afirmaram que a disputa será encerrada ainda no primeiro turno - o prefeito defendeu sua gestão e os bons índices que alcançou durante o primeiro mandato, como a liderança do Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2024.

“Foi preciso um menino tomar posse da Prefeitura de Vila Velha para a cidade ganhar protagonismo no Estado”, disse Arnaldinho ao lembrar as eleições municipais anteriores, quando se elegeu. Completando, afirmou que pretende tornar o município um exemplo para o resto do país e melhorar os índices da gestão a nível nacional.

Após a oficialização da candidatura e discursos de parabenização, como os do deputado estadual José Esmeraldo (PDT) e do próprio presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (União), foram apresentados os cerca de 240 candidatos a vereadores do grupo de partidos que apoia a reeleição do prefeito.

A coligação - válida apenas para o cargo de prefeito - é formada por Podemos, PSB, MDB, Republicanos, Novo, PRD, DC, Agir, PMB, PDT, União Brasil e PSD - este último sem chapa para a disputa proporcional.

Vice e projetos

Após os ritos tradicionais das convenções partidárias, o chefe do Executivo se reuniu com a imprensa para dar detalhes sobre sua campanha. Questionado sobre a indefinição acerca do seu companheiro de chapa, Arnaldinho afirmou que o impasse será solucionado na primeira semana de agosto.

“É uma decisão difícil, muito pessoal e que também deve ser tomada levando em consideração diversas variáveis em relação ao futuro e ao presente. É uma decisão muito complexa e nós temos bons nomes colocados à prova”, declarou o candidato que afirma que Lorenzutti e Cael têm vantagem frente a outros nomes que estão sendo apresentados por outras legendas para a composição.

AO confirmar que virá para a reeleição, Arnaldinho disse que o foco é levar "Vila Velha ao futuro" Crédito: Ricardo Medeiros

Ao citar os dois concorrentes à vaga, Arnaldinho disse que pesa a favor do presidente do Legislativo municipal a relação de longa data dos dois e a consequente participação de Lorenzutti na construção de seus projetos e efetivação das políticas públicas implementadas durante o primeiro mandato.

Favorecem Cael a proximidade com o ex-vice-prefeito e, acima de tudo, a influência do PSB. “É uma indicação do partido do governo do Estado que anda muito bem com a cidade de Vila Velha. E a história já demonstrou que quando o governador não é presente a cidade fica estagnada por conta da dificuldade orçamentária”, explicou Arnaldinho.

Sobre as expectativas para o possível segundo mandato, o candidato relembrou o projeto feito ainda em 2020. Segundo o mandatário, há quatro anos sua principal meta era tirar o “atraso” da cidade e, agora, é colocar o município 20 anos à frente do seu tempo.

“Queremos pensar muito no futuro [...], manter os empresários existentes, repatriar os que foram expulsos e atrair novos para gerar mais emprego, mais renda, e assim ter a possibilidade de ter um orçamento maior para enfrentar os desafios”, defendeu o chefe do Executivo que, ainda, afirmou que gosta de ser chamado de “prefeito das pracinhas” porque, de fato, se preocupa em construir espaços para as famílias.