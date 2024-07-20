Arnaldinho vai tentar reeleição em Vila Velha, mas vice segue indefinido

Em uma mega convenção que reuniu doze partidos, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), finalmente confirmou, neste sábado (20), que pretende continuar no comando do município capixaba. Apesar de anunciar a já cotada candidatura para as Eleições 2024, o chefe do Executivo não pôs fim à disputa entre PSB, do governador Renato Casagrande, e MDB, do vice-governador Ricardo Ferraço, pela vaga de vice na chapa majoritária.
Enquanto o partido socialista coloca à disposição do chefe do Executivo municipal o ex-secretário de Planejamento da cidade, Cael Linhalis, os emedebistas apostam no nome do presidente da Câmara Municipal Bruno Lorenzutti, visto como peça fundamental para a realização do trabalho do prefeito. À reportagem de A Gazeta, Lorenzutti afirmou que as expectativas são as melhores possíveis, mas que a decisão de quem disputará o pleito ao lado de Arnaldinho será pessoal, cabendo somente a ele.
Durante o discurso que oficializou sua candidatura, Arnaldinho reforçou a importância das parcerias firmadas tanto com o presidente do Legislativo quanto com o filho de Cael, o deputado federal Dr. Victor Linhalis (Podemos), ex-vice-prefeito do mandatário. Outra aliança citada diversas vezes foi a do município com o governo do Estado. O candidato à reeleição agradeceu o diálogo que mantém com Casagrande e também os investimentos estaduais que a cidade recebe.
Ao lado de lideranças partidárias e outros pré-candidatos, como Euclério Sampaio (MDB) - prefeito que visa a reeleição em Cariacica - e Capitã Estéfane (Podemos) - vice-prefeita de Vitória que busca o cargo máximo na capital - Arnaldinho disse que seu objetivo é insistir no projeto de levar a cidade “rumo ao futuro”.
Mostrando-se confiante - assim como alguns de seus aliados que, no palco, afirmaram que a disputa será encerrada ainda no primeiro turno - o prefeito defendeu sua gestão e os bons índices que alcançou durante o primeiro mandato, como a liderança do Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2024.
“Foi preciso um menino tomar posse da Prefeitura de Vila Velha para a cidade ganhar protagonismo no Estado”, disse Arnaldinho ao lembrar as eleições municipais anteriores, quando se elegeu. Completando, afirmou que pretende tornar o município um exemplo para o resto do país e melhorar os índices da gestão a nível nacional.
Após a oficialização da candidatura e discursos de parabenização, como os do deputado estadual José Esmeraldo (PDT) e do próprio presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (União), foram apresentados os cerca de 240 candidatos a vereadores do grupo de partidos que apoia a reeleição do prefeito.
A coligação - válida apenas para o cargo de prefeito - é formada por Podemos, PSB, MDB, Republicanos, Novo, PRD, DC, Agir, PMB, PDT, União Brasil e PSD - este último sem chapa para a disputa proporcional.
Vice e projetos
Após os ritos tradicionais das convenções partidárias, o chefe do Executivo se reuniu com a imprensa para dar detalhes sobre sua campanha. Questionado sobre a indefinição acerca do seu companheiro de chapa, Arnaldinho afirmou que o impasse será solucionado na primeira semana de agosto.
“É uma decisão difícil, muito pessoal e que também deve ser tomada levando em consideração diversas variáveis em relação ao futuro e ao presente. É uma decisão muito complexa e nós temos bons nomes colocados à prova”, declarou o candidato que afirma que Lorenzutti e Cael têm vantagem frente a outros nomes que estão sendo apresentados por outras legendas para a composição.
Ao citar os dois concorrentes à vaga, Arnaldinho disse que pesa a favor do presidente do Legislativo municipal a relação de longa data dos dois e a consequente participação de Lorenzutti na construção de seus projetos e efetivação das políticas públicas implementadas durante o primeiro mandato.
Favorecem Cael a proximidade com o ex-vice-prefeito e, acima de tudo, a influência do PSB. “É uma indicação do partido do governo do Estado que anda muito bem com a cidade de Vila Velha. E a história já demonstrou que quando o governador não é presente a cidade fica estagnada por conta da dificuldade orçamentária”, explicou Arnaldinho.
Sobre as expectativas para o possível segundo mandato, o candidato relembrou o projeto feito ainda em 2020. Segundo o mandatário, há quatro anos sua principal meta era tirar o “atraso” da cidade e, agora, é colocar o município 20 anos à frente do seu tempo.
“Queremos pensar muito no futuro [...], manter os empresários existentes, repatriar os que foram expulsos e atrair novos para gerar mais emprego, mais renda, e assim ter a possibilidade de ter um orçamento maior para enfrentar os desafios”, defendeu o chefe do Executivo que, ainda, afirmou que gosta de ser chamado de “prefeito das pracinhas” porque, de fato, se preocupa em construir espaços para as famílias.
As demais convenções dos partidos que pretendem conquistar a Prefeitura de Vila Velha ocorrem nos dias 21 de julho, quando PSDB deve chancelar o nome de Maurício Gorza; 29 de julho, data em que petistas se reúnem para confirmar a presença de João Batista Gagno Intra, o Babá, no pleito; 1 de agosto, dia em que a Federação Psol e Rede vota a chapa encabeçada por Nícolas Trancho; 3 de agosto, que marca o encontro dos filiados ao PL que devem homologar o nome de Coronel Ramalho; e 5 de agosto, quando, enfim, PP pode cravar a candidatura do ex-deputado federal Neucimar Fraga.