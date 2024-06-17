Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Arnaldinho admite preferência por aliado como vice em Vila Velha

PSB e MDB, partidos do governador e do vice, respectivamente, disputam espaço em chapa majoritária encabeçada pelo atual prefeito da cidade
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

17 jun 2024 às 17:50

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 17:50

Cotado como pré-candidato à reeleição em Vila Velha, o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) disse que o nome do vice que vai compor a chapa majoritária com ele só deverá ser divulgado oficialmente durante o período das convenções, com início previsto para 20 de julho e término em 5 de agosto. Atualmente, disputam o posto Bruno Lorenzutti (MDB), presidente da Câmara de Vereadores do município, e Cael Linhalis (PSB), ex-secretário de Planejamento da cidade.
Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha
Arnaldinho Borgo tem duas opções para compor a chapa como vice na disputa eleitoral Crédito: PMVV/Divulgação
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, nesta segunda-feira (17), em Vila Velha, Arnaldinho comentou o impasse envolvendo a formação de sua chapa. Os dois postulantes ao posto de vice estão diretamente ligados ao governo do Estado, de quem o prefeito é aliado. Lorenzutti é a aposta do MDB, partido presidido em âmbito estadual pelo vice-governador Ricardo Ferraço. Já Cael Linhalis é o nome que o PSB, partido do governador Renato Casagrande, tenta emplacar na corrida eleitoral no município canela-verde.
Conforme Arnaldinho, que será o responsável por bater o martelo sobre quem deverá ser o vice em sua chapa, a balança tem pesado mais a favor do presidente do Legislativo. Segundo o mandatário, Bruno Lorenzutti é um parceiro e aliado político de longa data.
"Sou muito próximo ao Bruno. Cael é um grande profissional, mas, no caso do Bruno, começamos a nossa caminhada juntos. Os dois têm muitas condições de virarem vice-prefeito, mas minha relação, hoje, é muito mais próxima com o Bruno", afirma Arnaldinho.
No último sábado (15), também em conversa com a reportagem durante evento partidário realizado em Cariacica, Ricardo Ferraço comentou sobre a disputa pela vaga de vice na chapa de Arnaldinho. De acordo com o presidente do MDB, mesmo querendo emplacar Lorenzutti na composição com o pré-candidato do Podemos, o partido não "fará pressão" para que isso aconteça.

Veja Também

Para onde Gandini e Majeski vão nas eleições de 2024

"Nós temos muita confiança no projeto liderado pelo prefeito Arnaldinho Borgo. Nosso partido, o MDB, não pressiona aliado e amigo. Mas, efetivamente, o vereador Bruno Lorenzutti, presidente da Câmara de Vereadores de Vila Velha, tem o seu nome à disposição. É uma pessoa que tem biografia, história, trabalho e que conhece o município; tem o apoio de movimentos sociais e religiosos e a nossa confiança. É o nosso candidato para representar o MDB nessa aliança, mas a decisão será do prefeito", sustenta Ferraço.
O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, por sua vez, ao repercutir, no último dia 13, a disputa partidária entre legendas aliadas em Vila Velha, asseverou que ajustes estão sendo feitos e que articulações seguem acontecendo. "Estamos ajustando as conversas com o prefeito. O PSB entende que poderá contribuir muito com a próxima administração do município", alega Gavini.
Arnaldinho admite preferência por aliado como vice em Vila Velha

Veja Também

A Gazeta inaugura Núcleo de Eleições e intensifica cobertura das movimentações no Espírito Santo

O que faz um advogado querer virar desembargador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições espírito santo Prefeitura de Vila Velha Partido Político Vila Velha Política Arnaldinho Borgo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados