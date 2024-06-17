Arnaldinho admite preferência por aliado como vice em Vila Velha

Cotado como pré-candidato à reeleição em Vila Velha , o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) disse que o nome do vice que vai compor a chapa majoritária com ele só deverá ser divulgado oficialmente durante o período das convenções, com início previsto para 20 de julho e término em 5 de agosto. Atualmente, disputam o posto Bruno Lorenzutti (MDB), presidente da Câmara de Vereadores do município , e Cael Linhalis (PSB), ex-secretário de Planejamento da cidade.

Arnaldinho Borgo tem duas opções para compor a chapa como vice na disputa eleitoral Crédito: PMVV/Divulgação

A Gazeta, nesta segunda-feira (17), em Vila Velha, Arnaldinho comentou o impasse envolvendo a formação de sua chapa. Os dois postulantes ao posto de vice estão diretamente ligados ao Em conversa com a reportagem de, nesta segunda-feira (17), em Vila Velha, Arnaldinho comentou o impasse envolvendo a formação de sua chapa. Os dois postulantes ao posto de vice estão diretamente ligados ao governo do Estado , de quem o prefeito é aliado. Lorenzutti é a aposta do MDB, partido presidido em âmbito estadual pelo vice-governador Ricardo Ferraço . Já Cael Linhalis é o nome que o PSB, partido do governador Renato Casagrande , tenta emplacar na corrida eleitoral no município canela-verde.

Conforme Arnaldinho, que será o responsável por bater o martelo sobre quem deverá ser o vice em sua chapa, a balança tem pesado mais a favor do presidente do Legislativo. Segundo o mandatário, Bruno Lorenzutti é um parceiro e aliado político de longa data.

"Sou muito próximo ao Bruno. Cael é um grande profissional, mas, no caso do Bruno, começamos a nossa caminhada juntos. Os dois têm muitas condições de virarem vice-prefeito, mas minha relação, hoje, é muito mais próxima com o Bruno", afirma Arnaldinho.

No último sábado (15), também em conversa com a reportagem durante evento partidário realizado em Cariacica, Ricardo Ferraço comentou sobre a disputa pela vaga de vice na chapa de Arnaldinho. De acordo com o presidente do MDB, mesmo querendo emplacar Lorenzutti na composição com o pré-candidato do Podemos, o partido não "fará pressão" para que isso aconteça.

"Nós temos muita confiança no projeto liderado pelo prefeito Arnaldinho Borgo. Nosso partido, o MDB, não pressiona aliado e amigo. Mas, efetivamente, o vereador Bruno Lorenzutti, presidente da Câmara de Vereadores de Vila Velha, tem o seu nome à disposição. É uma pessoa que tem biografia, história, trabalho e que conhece o município; tem o apoio de movimentos sociais e religiosos e a nossa confiança. É o nosso candidato para representar o MDB nessa aliança, mas a decisão será do prefeito", sustenta Ferraço.

O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, por sua vez, ao repercutir, no último dia 13, a disputa partidária entre legendas aliadas em Vila Velha, asseverou que ajustes estão sendo feitos e que articulações seguem acontecendo. "Estamos ajustando as conversas com o prefeito. O PSB entende que poderá contribuir muito com a próxima administração do município", alega Gavini.