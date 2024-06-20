'É um projeto que ajudei a construir', diz cotado a ser vice de Arnaldinho

Bruno Lorenzutti (MDB) quer trocar o Legislativo pelo Executivo em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

A declaração do presidente da Câmara foi dada em conversa com a reportagem de A Gazeta durante a 21ª edição do Café Empresarial da Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila), no Shopping Praia da Costa.

“Foram dois mandatos de vereador, com dois mandatos de presidente da Câmara. Eu entendo que cumpri o meu papel, o meu ciclo no Legislativo de Vila Velha. Então é o local onde eu gostaria de estar, numa composição de chapa com o prefeito Arnaldinho. Até porque é um projeto que eu ajudei a construir desde o início, desde lá de trás, da eleição dele. Então, é um lugar que me sinto preparado e confortável, para ajudar a cidade nos próximos quatro anos”, afirma.

Até maio deste ano, Lorenzutti era do Podemos, mesmo partido do prefeito, mas migrou para o MDB. Se permanecesse, uma eventual chapa formada pelos dois poderia ser “puro-sangue”, com candidatos da mesma legenda.

Questionado sobre as movimentações do PL e do PT, Lorenzutti considerou que as duas candidaturas são de “extremos” e que não caberiam em Vila Velha.

“Eu acho que são legítimas as candidaturas, obviamente, mas a gente tem uma administração do equilíbrio em Vila Velha. Essas candidaturas, no meu entendimento, são de extremos. Vila Velha não cabe mais esses extremos. Nós precisamos unir a cidade como está sendo feito. Hoje a cidade está unida: setor produtivo, movimentos sociais, religiosos... E o morador de Vila Velha quer um prefeito equilibrado", comentou Lorenzutti.