'É um projeto que ajudei a construir', diz cotado a ser vice de Arnaldinho

O presidente da Câmara de Vila Velha, Bruno Lorenzutti (MDB), comentou nesta quinta-feira (20) sobre a possibilidade de ser vice na candidatura de Arnaldinho Borgo (Podemos) nas eleições de 2024. “Estou com muita vontade de compor essa chapa. É um projeto que ajudei a construir”, disse o vereador ao se referir ao mandado do atual prefeito.
Enquanto Lorenzutti conta com o apoio do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e tem a preferência do atual prefeito, o partido do governador Renato Casagrande (PSB) tenta emplacar Cael Linhalis (PSB), ex-secretário de Planejamento da cidade.
A declaração do presidente da Câmara foi dada em conversa com a reportagem de A Gazeta durante a 21ª edição do Café Empresarial da Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila), no Shopping Praia da Costa.
“Foram dois mandatos de vereador, com dois mandatos de presidente da Câmara. Eu entendo que cumpri o meu papel, o meu ciclo no Legislativo de Vila Velha. Então é o local onde eu gostaria de estar, numa composição de chapa com o prefeito Arnaldinho. Até porque é um projeto que eu ajudei a construir desde o início, desde lá de trás, da eleição dele. Então, é um lugar que me sinto preparado e confortável, para ajudar a cidade nos próximos quatro anos”, afirma.
Até maio deste ano, Lorenzutti era do Podemos, mesmo partido do prefeito, mas migrou para o MDB. Se permanecesse, uma eventual chapa formada pelos dois poderia ser “puro-sangue”, com candidatos da mesma legenda.
Além da articulação entre os partidos em torno de Arnaldinho, outras legendas têm se mobilizado em Vila Velha, confirmando seus pré-candidatos na disputa pelo comando do Executivo municipal. São os casos do PL, que anunciou o lançamento de Coronel Ramalho para 27 de junho, e do PT, que chancelou o ex-vereador João Batista Babá, no último fim de semana.
Questionado sobre as movimentações do PL e do PT, Lorenzutti considerou que as duas candidaturas são de “extremos” e que não caberiam em Vila Velha.
“Eu acho que são legítimas as candidaturas, obviamente, mas a gente tem uma administração do equilíbrio em Vila Velha. Essas candidaturas, no meu entendimento, são de extremos. Vila Velha não cabe mais esses extremos. Nós precisamos unir a cidade como está sendo feito. Hoje a cidade está unida: setor produtivo, movimentos sociais, religiosos... E o morador de Vila Velha quer um prefeito equilibrado", comentou Lorenzutti.
O vice-prefeito de Arnaldinho era o Dr. Victor Linhalis, que foi eleito deputado federal pelo Podemos nas eleições de 2022.