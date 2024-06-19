Partido aliado confirma apoio a rival do governo do ES em Cachoeiro

Diego Libardi é pré-candidato do Republicanos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

Essa declaração, no entanto, mexe com o tabuleiro capixaba. Isso porque o Podemos compõe, atualmente, a base aliada do governo do Estado e tem como uma das lideranças em Cachoeiro o deputado estadual Allan Ferreira. Já o Republicanos, na figura de Diego, se apresenta como oposição ao PSB, partido do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , em Cachoeiro. No município, há, inclusive, pré-candidatura majoritária projetada e lançada com a participação direta do Palácio Anchieta.

"Minha pré-candidatura conta com o apoio de toda a chapa de vereadores do Podemos em Cachoeiro de Itapemirim e, também, do deputado Allan Ferreira, líder do partido na cidade", afirma Libardi.

O Podemos no Estado foi procurado para comentar o apoio a Libardi em Cachoeiro. Por meio de assessoria, a legenda confirmou que a chapa proporcional está fechada com o pré-candidato do Republicanos e que conversas deverão ser realizadas nos próximos para alinhar demais posicionamentos da legenda na cidade. O encontro deverá reunir os presidentes estadual e municipal da sigla, respectivamente.

A revelação feita pelo pré-candidato, opositor declarado do ninho socialista em Cachoeiro, e pelo Podemos, que faz parte da base governista, vai de encontro a outra nota divulgada pelo presidente estadual do Podemos, o deputado federal Gilson Daniel, no mês passado, em que o líder partidário destacava o apoio irrestrito da legenda ao governo do Estado, além de frisar que fazia parte de um grupo político liderado por Casagrande.

No mesmo comunicado, Gilson Daniel afirmava que, dali a alguns dias, trataria especificamente sobre impasse relacionado ao pleito em Cachoeiro. Na ocasião, ele se referia ao fato de Allan Ferreira ter declarado, dias antes, em conversa com reportagem, apoio ao projeto político de Libardi. O deputado estadual chegou a marcar presença em evento do Republicanos que apresentou o advogado como pré-candidato.

Libardi sustenta ainda que, além do grupo de pré-candidatos a vereador pelo Podemos, também tem como apoiadores os nomes que hoje formam a chapa proporcional do União Brasil, outra aliada do Palácio Anchieta, na cidade.

A legenda, presidida em Cachoeiro pelo deputado estadual Bruno Resende, também foi procurada para comentar o suposto apoio ao projeto do Republicanos no município, mas não houve retorno.