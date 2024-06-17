Rigoni diz ter apoio nacional para seguir no comando do União Brasil no ES

Felipe Rigoni diz ter a chancela do presidente nacional do União Brasil Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados

Conforme Rigoni, em meio às conjecturas feitas pelo mercado político, a única certeza é que ele segue presidente do União. Ele afirma ter a chancela do presidente nacional da sigla, o advogado Antônio Rueda, empossado no cargo no último dia 11, em evento em Brasília.

"O único fato que existe é que sou presidente do União Brasil. Esse é o único fato. O que temos até agora é uma conversa que Marcelo teve com o presidente nacional do União, sobre filiação, mas não há nada concreto para a gente ainda", afirma Rigoni, que também é secretário de Estado de Meio Ambiente.

Já sobre possível conversa do presidente da Ales com a Executiva nacional acerca do comando do União no Espírito Santo, Rigoni disse não ter ficado sabendo, de maneira oficial, de qualquer coisa a esse respeito. "Não há nenhum sinal da Executiva nacional de que eu serei tirado, pelo contrário. Logo após sua posse, o presidente (Antônio Rueda) mandou arquivar uma ação envolvendo o diretório estadual", argumenta.

O processo ao qual Rigoni se refere teve início em abril de 2023 e era referente ao impasse envolvendo a homologação da Executiva estadual, cuja eleição ocorreu no mesmo mês. À época, a Justiça capixaba decidiu suspender os efeitos da convenção que elegeu o secretário de Meio Ambiente como presidente do União no Espírito Santo, por entender ter havido irregularidade no pleito. A partir daí, teve início a batalha judicial entre Rigoni e o diretório nacional, com a ação sendo arquivada apenas este ano, após a posse de Antônio Rueda.

Rigoni também afirma que Antônio Rueda teria dito, durante reunião entre ambos em Brasília, que ouviria Marcelo Santos para que tivesse a chance de mostrar "o que tem para oferecer" em caso de aterrissagem no União, tão logo seja liberado pela Justiça Eleitoral para trocar de legenda.

Apesar de interlocutores apontarem como certa a chegada de Marcelo Santos no União, inclusive destacando que o deputado tem dado todos os sinais de interesse em estar na legenda, o presidente do Legislativo estadual não tem se manifestado oficialmente sobre qual será seu destino partidário depois da saída do Podemos, legenda pela qual foi eleito para seu sexto mandato consecutivo em 2022.