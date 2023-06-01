TJES devolve presidência do União Brasil a Felipe Rigoni

Ex-deputado federal Felipe Rigoni Crédito: Alan Rones/Câmara dos Deputados

O diretório estadual estava impedido de realizar quaisquer atos em nome da sigla.

Nesta quinta-feira (1), no entanto, o desembargador Arthur José Neiva de Almeida, do Tribunal de Justiça (TJES), suspendeu a liminar.

Ao contrário do juiz Jaime Ferreira Abreu, o desembargador entendeu que houve quórum mínimo, a quantidade de eleitores necessária, para a realização do pleito que alçou Rigoni à presidência.

E mais: quem ingressou com a ação para suspender a eleição foi o ex-presidente estadual do PSL Amarildo Lovato. O PSL fundiu-se ao DEM, dando origem ao União Brasil. Como a coluna mostrou , ele se movimentava para ser escolhido pela Executiva nacional para chefiar a legenda no estado.

De acordo com a decisão de Arthur Neiva, entretanto, Amarildo nem ao menos está filiado ao União.

"Conforme certidão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30/05/2023 (ID 5087427), o Agravado filiou-se ao partido União Brasil em 18/03/2016, todavia, sua filiação foi cancelada em 20/04/2022, de modo que, ao que consta, não pertence mais aos quadros do referido partido político", diz trecho da liminar concedida nesta quinta (sim, também trata-se de uma decisão provisória).

"Do mesmo documento é possível verificar ainda que o recorrido (Amarildo Lovato) encontra-se atualmente filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), pertencendo, portanto, a partido político diverso do agravante (Rigoni e o diretório estadual eleito)", segue o texto.

Isso o torna parte ilegítima para questionar a convenção judicialmente.

À coluna, na quarta-feira (31), Amarildo afirmou que passou a integrar o União Brasil no dia 30 de março de 2023, via diretório nacional.

"Lá atrás (quando da fusão entre DEM e PSL) eles destituíram todo mundo e desfiliaram um monte de gente, nacionalmente. Aí eu me filiei de novo dia 30 de março. Qualquer um pode se filiar diretamente, com a nacional", argumentou.

Nesta quinta, ele disse que somente na sexta (2) falaria sobre o caso.

No sábado (3), Amarildo Lovato enviou à coluna uma declaração assinada pelo presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, que atesta a filiação dele ao partido e registra que a formalização "aguarda o processamento pelo TSE":

Declaração de Luciano Bivar sobre filiação de Amarildo Lovato ao União Brasil Crédito: Reprodução

O QUÓRUM

A convenção que elegeu Rigoni presidente e demais membros do diretório estadual, no dia 27 de abril, deveria contar com a presença ao menos 3/5 dos convencionais votantes, ou seja, dos eleitores.

A decisão da 3ª Vara Cível de Vitória narrou, após provocação feita por Amarildo Lovato, que o número total de convencionais com direito a voto é 27. Assim, ao menos 16 tinham que participar da convenção. Mas apenas 13 estiveram lá.

Isso seria, portanto, uma irregularidade, pois descumpriria o quórum mínimo para deliberação estipulado pelo estatuto partidário.

O desembargador Arthur Neiva, porém, após informações prestadas por Rigoni em recurso impetrado no Tribunal, considerou outros dados.