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Eleições 2024

Deputado aliado ao governo propõe vice evangélica para Luiz Paulo em Vitória

Em conversa com A Gazeta, nesta terça-feira (18), Mazinho dos Anjos (PSDB) aponta características que considera importantes na definição do nome pela chapa
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 jun 2024 às 19:40

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 19:40

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Prefeitura Municipal de Vitória - Editoria: Política - GZ
Sede da Prefeitura Municipal de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Porta-voz do G6, o grupo com seis legendas da base aliada ao governo do Espírito Santo, o deputado estadual Mazinho dos Anjos (PSDB) apontou características que considera importantes na escolha do vice que vai compor a chapa majoritária encabeçada por Luiz Paulo Vellozo (PSDB) nas eleições de 2024, em busca do comando da Prefeitura de Vitória
Em entrevista a A Gazeta concedida ao final da sessão da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (18), o parlamentar reforçou que o diálogo segue acontecendo no grupo e disse que gostaria que o vice na chapa de Luiz Paulo fosse uma pessoa jovem, mulher ou da religião evangélica. 
“A gente está fazendo uma análise da expectativa da população de Vitória, em torno do que a população quer para a cidade. Tem três características que eu, particularmente, entendo que sejam importantes, mas não necessariamente as três juntas, pode ser uma delas: jovem, mulher ou uma pessoa evangélica”, afirma. 

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Mazinho explicou que, não necessariamente, espera que o perfil escolhido pelo grupo tenha as três características. Mas considera que, se tiver um desses elementos já é um marco positivo. “Se contemplar as três, ótimo. Mas, se for uma pessoa jovem, complementa. Se for mulher, se for do segmento evangélico também”. 
Por outro lado, o pré-candidato do G-6 ao Executivo municipal entende que o ponto mais importante é que o nome do vice tenha o apoio do grupo. “O mais importante é ser apoiado pelos integrantes da nossa aliança”, disse Luiz Paulo à reportagem. O G6 é um bloco partidário composto por PSB, PSD, MDB, União Brasil, além da federação que reúne PSDB e Cidadania.
Mazinho afirmou ainda que a ideia é buscar um perfil que se adapte ao que o grupo está pensando, de se afastar da polarização nacional e pensar mais na cidade. “Se conseguir achar uma pessoa que está filiada nesses quatro partidos (MDB, PSB, União Brasil e PSD), com essas três características, seria interessante”, pontua. 
“Até as convenções partidárias, no mês que vem, pode ser que outros partidos venham e outras discussões se iniciem, mas a princípio, agora, estamos mais focados na estruturação da pré-campanha”, disse Mazinho.
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