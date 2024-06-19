Pazolini desconversa e diz que partido vai definir reeleição em Vitória

Lorenzo Pazolini ainda não anunciou oficialmente se vai ou não disputar a reeleição Crédito: Carlos Alberto Silva

Das quatro cidades da Grande Vitória, apenas Lorenzo Pazolini (Republicanos), na Capital, ainda não anunciou oficialmente se vai ou não disputar a reeleição neste ano, embora seu nome seja dado como certo nos bastidores políticos. Nesta quarta-feira (19), Pazolini mais uma vez desconversou e informou que a decisão está nas mãos do partido.

“A decisão sai, porque vai ter uma decisão. Ela sai e vai ser anunciada em agosto de 2024, ressaltando a fundamental participação desses atores, como o Roberto, que continua nos ajudando em São Paulo, e o Erick [Musso] continua participando. Nós pactuamos, nós três, que a cidade não seria influenciada por esse debate político. Isso tudo tem sido cumprido com 100% de assertividade”, destacou.

Pazolini explicou que fez um pacto com o partido, ainda quando exercia o mandato de deputado estadual, de não trazer a questão partidária, em uma eventual vitória, durante o cumprimento do mandato como prefeito. "Isso tem sido rigorosamente cumprido pelo partido. E eu tenho muita gratidão ao Republicanos, ao presidente Erick Musso, por essa condução, que foi feita junto lá atrás com nosso o querido Roberto Carneiro, que também exerceu a presidência do partido".

Questionado sobre a articulação do chamado G6, grupo de legendas aliadas ao governo do Estado , e sobre o nome do vice em uma possível chapa encabeçada por ele, Pazolini declarou que não está acompanhando a movimentação e reforçou que as articulações estão sendo tocadas pelo Republicanos.

“Essa questão toda é tratada lá pelo presidente do Republicanos, pelo nosso presidente Erick Musso, que é quem se dedica às questões políticas e à interlocução partidária. Eu não participo dessa construção partidária, não participo dessas construções, desse diálogo partidário, o meu foco, 100%, é em gestão pública”.

Procurado por A Gazeta, Erick Musso afirma que vai respeitar o calendário eleitoral e "debater no tempo certo a política partidária". "Nós somos um time, um grupo. No momento, nosso prefeito está focado em, até a data limite, fazer todas as entregas que a cidade merece", pontua. Sobre Carneiro, disse que, embora o ex-secretário esteja em São Paulo, o tem como um irmão, amigo e conselheiro.

Carneiro foi secretário municipal de Governo na gestão Pazolini e deixou o cargo em outubro de 2021, quando assumiu a direção-geral da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na época comandada por Erick Musso (Republicanos).