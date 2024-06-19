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Eleiçoes 2024

Pazolini desconversa e diz que partido vai definir reeleição em Vitória

Em conversa com a A Gazeta, prefeito de Vitória afirma que fez acordo com o Republicanos de não discutir questões eleitorais durante o mandato
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 jun 2024 às 18:52

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 18:52

Armazém do Porto
Lorenzo Pazolini ainda não anunciou oficialmente se vai ou não disputar a reeleição Crédito: Carlos Alberto Silva
Das quatro cidades da Grande Vitória, apenas Lorenzo Pazolini (Republicanos), na Capital, ainda não anunciou oficialmente se vai ou não disputar a reeleição neste ano, embora seu nome seja dado como certo nos bastidores políticos. Nesta quarta-feira (19), Pazolini mais uma vez desconversou e informou que a decisão está nas mãos do partido. 
Em conversa com A Gazeta na sede do Executivo Municipal, após o evento de lançamento do edital para a reurbanização da Avenida Beira-Mar, Pazolini disse que a decisão sobre sua candidatura só será anunciada em agosto, após as convenções partidárias. Ele citou a participação na costura do ex-secretário municipal Roberto Carneiro, que comanda a legenda em São Paulo, na articulação partidária tocada pelo presidente estadual do partido, Erick Musso.
“A decisão sai, porque vai ter uma decisão. Ela sai e vai ser anunciada em agosto de 2024, ressaltando a fundamental participação desses atores, como o Roberto, que continua nos ajudando em São Paulo, e o Erick [Musso] continua participando. Nós pactuamos, nós três, que a cidade não seria influenciada por esse debate político. Isso tudo tem sido cumprido com 100% de assertividade”, destacou.
Pazolini explicou que fez um pacto com o partido, ainda quando exercia o mandato de deputado estadual, de não trazer a questão partidária, em uma eventual vitória, durante o cumprimento do mandato como prefeito. "Isso tem sido rigorosamente cumprido pelo partido. E eu tenho muita gratidão ao Republicanos, ao presidente Erick Musso, por essa condução, que foi feita junto lá atrás com nosso o querido Roberto Carneiro, que também exerceu a presidência do partido".

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Questionado sobre a articulação do chamado G6, grupo de legendas aliadas ao governo do Estado, e sobre o nome do vice em uma possível chapa encabeçada por ele, Pazolini declarou que não está acompanhando a movimentação e reforçou que as articulações estão sendo tocadas pelo Republicanos.
“Essa questão toda é tratada lá pelo presidente do Republicanos, pelo nosso presidente Erick Musso, que é quem se dedica às questões políticas e à interlocução partidária. Eu não participo dessa construção partidária, não participo dessas construções, desse diálogo partidário, o meu foco, 100%, é em gestão pública”. 
Procurado por A Gazeta, Erick Musso afirma que vai respeitar o calendário eleitoral e "debater no tempo certo a política partidária". "Nós somos um time, um grupo. No momento, nosso prefeito está focado em, até a data limite, fazer todas as entregas que a cidade merece", pontua. Sobre Carneiro, disse que, embora o ex-secretário esteja em São Paulo, o tem como um irmão, amigo e conselheiro. 
Carneiro foi secretário municipal de Governo na gestão Pazolini e deixou o cargo em outubro de 2021, quando assumiu a direção-geral da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na época comandada por Erick Musso (Republicanos).
A mudança ocorreu porque Carneiro era presidente do Republicanos e queria se dedicar ao partido, uma vez que era ano pré-eleitoral. Ele ficou no comando da legenda até o início de 2023, quando foi comandar o partido em São Paulo. Em seu lugar assumiu Erick Musso, que era vice-presidente estadual.

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