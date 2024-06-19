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Nova Beira-Mar vai ligar Praça do Papa ao Centro com ciclovia e calçadão

Segundo projeto, que tem custo estimado em R$ 120,4 milhões, há expectativa para intervenções em um trecho de 4,2 quilômetros, compreendido entre o Porto de Vitória, no Centro da Capital, até o Hortomercado, na Enseada
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

19 jun 2024 às 15:27

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 15:27

Projeção da Avenida Beira-Mar após obras de reurbanização
Projeção da Avenida Beira-Mar após obras de reurbanização Crédito: Divulgação / PMV
A revitalização da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, que prevê ciclovia, passarela, mirantes e até um centro de orientação ao exercício, vai ligar o Centro de Vitória até a Praça do Papa, na Enseada do Suá.
Na manhã desta quarta-feira (19), a Prefeitura de Vitória (PMV) lançou o edital para as obras, que poderão receber propostas por meio de pregão eletrônico até 20 de setembro. Segundo o projeto, que tem custo estimado em R$ 120,4 milhões, há expectativa para intervenções em um trecho de 4,2 quilômetros, compreendido entre o Porto de Vitória, na altura da Rua Marcellino Duarte, no Centro, até o Hortomercado, na Enseada.
“Com essa obra, queremos promover uma melhor acessibilidade na Beira-Mar. Teremos equipamentos que vão contemplar o lazer, o descanso e uma maior valorização da região”, disse Luciano Forrechi, secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação da Capital (Sedec).
Trecho que passará por obras na Beira-Mar
Trecho que passará por obras na Beira-Mar Crédito: Divulgação / PMV
Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a obra “muda a visão que a sociedade tem do mar” na Capital.
“Historicamente, a nossa cidade cresceu de costas para o mar, voltada apenas para o continente. Isso gerou a perda de oportunidades, e nós queremos readequar essa visão, mostrando o potencial que o mar tem para ser um atrativo para Vitória em diversos pontos”, disse.
De acordo com o projeto, está prevista a construção de mirantes, sendo um na região do Morro do Penedo, de um píer, deques, arquibancadas alagáveis onde os visitantes poderão ter contato direto com o mar, espaços infantis e áreas de uso comum, como o Serviço de Orientação ao Exercício (SOE).
Além disso, as ciclovias existentes devem se conectar desde o Hortomercado até a região central da Capital. Espaços onde, atualmente, a calçada é compartilhada entre pedestres e ciclistas devem ser readequados para que cada um tenha seu acesso exclusivo.

Projeção da Avenida Beira-Mar após obras de reurbanização

Segundo a prefeitura, a reurbanização da Beira-Mar faz parte do programa “Vitória de Frente para o Mar”, que tem pacotes de obras em pelo menos seis pontos da Capital.
Ao todo, são R$ 292 milhões em intervenções que estão em curso e em outras que ainda vão começar em pontos como São Pedro, AndorinhasPontal de Camburi e Curva da Jurema.
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