Beira-Mar: avenida de Vitória vai ganhar mirante e ciclovia; veja fotos

Projeto da nova Avenida Beira-Mar terá decks e mirante Crédito: Reprodução

A Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória , está prestes a ganhar um novo visual com ciclovia, passarela e até mirante. Com a finalização do anteprojeto que definiu como vai ficar a área, até o final do primeiro semestre a prefeitura vai lançar o edital de reurbanização. A previsão é que as obras comecem até o fim do ano e fiquem prontas em 18 meses.

O projeto prevê intervenções ao longo de toda a Avenida Beira-Mar, de Bento Ferreira até o Porto de Vitória — um trecho de 4 quilômetros de extensão. A prefeitura quer conectar as ciclovias existentes, além de criar praça, mirante, um novo Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) e outros espaços de convivência.

"Nossa ideia é reurbanizar toda a Avenida Beira-Mar e potencializar o ambiente contemplativo. Queremos uma avenida virada para o mar para que tenha local de contemplação e espaço para apreciar o pôr do sol, o que não existe hoje. Queremos humanizar esse equipamento público para que se torne um ambiente para utilização das pessoas", explica o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Além da ciclovia que vai se conectar com as outras da orla, criando um fluxo contínuo para quem circula de bicicleta, haverá melhoria nas calçadas e ampliação na calçada da Curva do Saldanha. E um novo prédio do Serviço de Orientação ao Exercício vai ficar em frente ao Salesiano.

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O projeto contempla ainda a construção de um mirante e também de deques para que os moradores possam apreciar a Baía de Vitória. Segundo o prefeito, o projeto prevê áreas alagadas ao longo da orla, no mesmo molde do que está sendo feito na orla de São Pedro. Também haverá uma espécie de deque, além de flutuantes acoplados que oscilam de acordo com a maré e permite que as pessoas caminhem sobre ele.

"A obra será impactante e terá como consequência o desenvolvimento da região. Vamos ligar o Centro a Bento Ferreira e à Praia do Canto", destacou Pazolini.

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