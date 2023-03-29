Grande Vitória deve receber 14 viadutos e mergulhões; veja os locais

Nos próximos anos, as ruas e avenidas da Grande Vitória pode ganhar novo visual e mais agilidade no trânsito. Estão sendo planejados 14 mergulhões e viadutos pelas prefeituras e governo estadual para melhorar a mobilidade urbana.
Um deles, elaborado pelo Estado, está prestes a ser inaugurado: o viaduto de Carapina, na Rodovia das Paneleiras, na Serra. Outra obra com viadutos e mergulhões que deve ser entregue até junho é a da Rotatória do Ó, na avenida Eldes Scherrer, próximo ao Hospital Dório Silva, também na Serra.
Dois dos projetos estão em um dos pontos de gargalo diário no trânsito entre Vitória e Serra: a Avenida Norte Sul. A Prefeitura de Vitória planeja instalar mergulhões no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Norte Sul, em Jardim Camburi.
Já a Prefeitura da Serra tem nos planos um mergulhão a três quilômetros desse primeiro, no encontro da avenida João Palácio com a Norte Sul, próximo ao Shopping Mestre Álvaro.
O secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, explicou que a prefeitura contratou estudos com objetivo de implantar três projetos do tipo (viaduto ou mergulhão). Dois deles devem sair do papel: o da Dante Michelini com a Norte Sul e outro entre as avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader.
Outro projeto estudado é no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Reta da Penha, entre Praia do Canto e Santa Lúcia. Mas a prefeitura pediu mais prazo para realizar os estudos em virtude de desafios encontrados para viabilidade da obra, como altura do lençol freático e tipo de fundação dos imóveis próximos.
“O mergulhão na Dante Michelini com a Norte Sul deve entrar em licitação até o final de junho. O objetivo é instalar mergulhões para deixar livre o tráfego para quem entra na Norte Sul, retirando os semáforos. A previsão de execução é de pelo menos um ano e meio de obra”, explicou o secretário.
O terceiro projeto, na Fernando Ferrari, teve também pedido de extensão de prazo feito pela prefeitura, para avaliar a questão da macrodrenagem na região. Mas, no local, a previsão é que um viaduto seja feito sobre a avenida, deixando livre o trânsito para quem vai pela Adalberto Simão Nader em direção a Maria Ortiz, ou no sentido contrário.
Serra
Além dos projetos da Norte Sul com a João Palácio e da Rotatória do Ó (esse em andamento), a Prefeitura da Serra planeja mais três viadutos e mergulhões para melhorar a mobilidade da cidade.
A entrada de Laranjeiras, um dos principais bairros da Serra, deve ganhar um mergulhão para possibilitar a retirada de semáforos. A prefeitura planeja fazer a intervenção com extensão de 200 metros no cruzamento da BR 101 com a Avenida Eldes Scherrer de Souza para garantir fluxo contínuo para quem segue pela rodovia.
Segundo o secretário de Obras da Serra, Halpher Luiggi, a previsão é que as obras tenham início após a municipalização da BR 101, o que vai ocorrer só depois da entrega do Contorno do Mestre Álvaro, prevista pelo governo federal para até o final do ano. Para ficar pronta, a intervenção deve levar até 3 anos.
Quem trafegar pela BR 101 no sentido Serra a Vitória vai passar pelo mergulhão, localizado na altura do entroncamento com a Eldes Scherrer. O objetivo da obra é retirar semáforos e melhorar a fluidez do trânsito na região.
"O mergulhão vai ter 200 metros de extensão e, ao passar por ele, a sensação será de estar em um túnel", detalha o secretário.
Ainda estão previstos viadutos no trevo da Serra-Sede para o bairro São Domingos e outro também da BR 101, em Serra-Sede para Cidade Pomar.
Cariacica
O secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, explica que o projeto dessa passagem de nível é o mais adiantado, em fase de licitação. O viaduto terá altura de 8 metros e 500 metros de comprimento e seguirá o sentido da atual avenida, possibilitando um cruzamento de veículos por baixo da via.
“Vamos fazer uma ciclovia com iluminação e eliminar os semáforos. A obra vai possibilitar maior fluidez no trânsito, principalmente na entrada de Campo Grande pela Avenida Expedito Garcia”, detalha.
A previsão é que a ordem de serviço saia ainda neste ano e a obra deve levar dois anos para ser executada. Outros três viadutos no mesmo modelo e também ao longo da Mário Gurgel estão sendo pensados pela prefeitura, nas alturas de Alto Laje, do Posto Valentim e de Jardim América.
A cidade de Cariacica também vai receber viadutos que estão sendo construídos pela Eco101 em dois pontos da BR 101, no km 293 e no km 293,8, próximo ao bairro Santana. As obras têm previsão de entrega em dezembro de 2023. Com a conclusão dos trabalhos, será possível a travessia de veículos em desnível à rodovia sem a necessidade de interrupção decorrente de sinalização semafórica, em dois pontos distintos.
Veja projeções dos principais viadutos e mergulhões previstos
Veja todos os viadutos e mergulhões previstos
01
Mergulhão entre Dante Michelini e Norte Sul
Localizado na altura da entrada do bairro Jardim Camburi, o mergulhão na Dante Michelini com a Norte Sul deve entrar em licitação até o final de junho. O objetivo é deixar livre o tráfego para quem entra na Norte Sul, passando por baixo da Dante Michelini, e retirar os semáforos.
02
Viaduto na Fernando Ferrari sobre a Simão Nader
Na altura da loja Leroy Merlin e na entrada de Maria Ortiz, o viaduto está previsto para ser construído elevando a avenida Fernando Ferrari, deixando livre o trânsito para quem vai pela Adalberto Simão Nader em direção a Maria Ortiz, ou no sentido contrário.
03
Viaduto de Carapina
Obra faz parte do Complexo Viário de Carapina, que está finalizando a construção do novo viaduto de Carapina sobre a Rodovia das Paneleiras, para criar novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles.
04
Rotatória do Ó
Prevista para ser finalizada até junho, a Rotatória do Ó fica perto do Hospital Dório Silva, nas proximidades da entrada para o bairro Morada de Laranjeiras, e contará com viadutos e mergulhões.
05
Mergulhão em Bairro de Fátima/Eurico Salles
Mergulhão será na Avenida Norte Sul, em Eurico Salles, no cruzamento com a João Palácio, no limite entre Serra e Vitória, próximo ao Shopping Mestre Álvaro. O projeto está pronto e a Prefeitura da Serra está buscando parceria com o governo do Estado para executar a obra.
06
Viaduto na BR 101 entre Serra-Sede e São Domingos
O projeto contempla a construção de um viaduto e um novo contorno em pista dupla com extensão aproximada de cinco quilômetros, interligando a Avenida Audifax Barcelos, eliminando o trânsito pesado do bairro de São Domingos e minimizando o trânsito da passagem elevada de Serra-Sede. A obra está em processo de licitação. A previsão é que seja iniciada no primeiro semestre deste ano e concluída em 2024.
07
Viaduto na BR-101 entre Serra-Sede e Cidade Pomar
Viaduto sairá da BR 101 para reduzir a distância para chegar da rodovia até Cidade Pomar. Hoje, para ter acesso à BR, é necessário ir até Nova Carapina, percorrendo alguns quilômetros, o que será reduzido. O projeto deve estar concluído até o final de abril. A prefeitura aguarda aprovação para realizar uma operação de crédito internacional para realizar a obra.
08
Mergulhão na BR 101 com a Eldes Scherrer
Quem vier pela BR 101 no sentido Serra / Vitória vai passar pelo mergulhão, localizado na altura do entroncamento com a Avenida Eldes Scherrer, na região de Laranjeiras. Passando pelo mergulhão, os motoristas não terão mais de enfrentar sinais de trânsito, o que vai melhorar a fluidez do trânsito. O projeto ainda está sendo finalizado.
09
Viaduto na Avenida Mário Gurgel em Alto Laje
Previsão de construção de passagem de nível, elevando a avenida Mário Gurgel e possibilitando um cruzamento de veículos por baixo da via.
10
Viaduto na Avenida Mário Gurgel na altura do Posto Valentim
Nesse ponto da avenida Mário Gurgel também deve ser construída uma passagem de nível, elevando a avenida e possibilitando cruzamento por baixo da via.
11
Viaduto na Avenida Mário Gurgel na altura de Jardim América
Essa região também deve ter uma passagem de nível no mesmo estilo das anteriores, mas ainda em fase de idealização de projeto, assim como as três anteriores.
12
Viaduto na BR 101 em Cariacica, no km 293
O viaduto está sendo construído pela Eco101 na BR 101 em Cariacica, na altura do bairro Santana. Com investimento na ordem de R$ 35 milhões, as obras têm previsão de entrega em dezembro de 2023.
13
Viaduto na BR 101 em Cariacica km 293,8
Outro viaduto fica 800 metros depois do primeiro, também na BR 101 em Cariacica. Segundo a Eco101, com a conclusão dos trabalhos, será possível a travessia de veículos em desnível à rodovia sem a necessidade de interrupção decorrente de sinalização semafórica, nesses dois pontos distintos.
14
Viaduto na Avenida Mário Gurgel em Campo Grande
Está prevista a criação de uma passagem de nível, elevando a parte central da avenida Mário Gurgel, antiga BR 262, nas proximidades da entrada do estádio Kleber Andrade e da faculdade Pio XII. O viaduto terá altura de 8 metros e 500 metros de comprimento e seguirá o sentido da atual avenida, possibilitando um cruzamento de veículos por baixo da via.