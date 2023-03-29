Grande Vitória deve receber 14 viadutos e mergulhões; veja os locais

Nos próximos anos, as ruas e avenidas da Grande Vitória pode ganhar novo visual e mais agilidade no trânsito. Estão sendo planejados 14 mergulhões e viadutos pelas prefeituras e governo estadual para melhorar a mobilidade urbana.

Dois dos projetos estão em um dos pontos de gargalo diário no trânsito entre Vitória e Serra: a Avenida Norte Sul. A Prefeitura de Vitória planeja instalar mergulhões no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Norte Sul, em Jardim Camburi.

Já a Prefeitura da Serra tem nos planos um mergulhão a três quilômetros desse primeiro, no encontro da avenida João Palácio com a Norte Sul, próximo ao Shopping Mestre Álvaro.

O secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, explicou que a prefeitura contratou estudos com objetivo de implantar três projetos do tipo (viaduto ou mergulhão). Dois deles devem sair do papel: o da Dante Michelini com a Norte Sul e outro entre as avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader.

Projeção de viaduto na Fernando Ferrari com a Simão Nader Crédito: PMV/Divulgação

Outro projeto estudado é no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Reta da Penha, entre Praia do Canto e Santa Lúcia. Mas a prefeitura pediu mais prazo para realizar os estudos em virtude de desafios encontrados para viabilidade da obra, como altura do lençol freático e tipo de fundação dos imóveis próximos.

“O mergulhão na Dante Michelini com a Norte Sul deve entrar em licitação até o final de junho. O objetivo é instalar mergulhões para deixar livre o tráfego para quem entra na Norte Sul, retirando os semáforos. A previsão de execução é de pelo menos um ano e meio de obra”, explicou o secretário.

O terceiro projeto, na Fernando Ferrari, teve também pedido de extensão de prazo feito pela prefeitura, para avaliar a questão da macrodrenagem na região. Mas, no local, a previsão é que um viaduto seja feito sobre a avenida, deixando livre o trânsito para quem vai pela Adalberto Simão Nader em direção a Maria Ortiz, ou no sentido contrário.

Serra

Além dos projetos da Norte Sul com a João Palácio e da Rotatória do Ó (esse em andamento), a Prefeitura da Serra planeja mais três viadutos e mergulhões para melhorar a mobilidade da cidade.

A entrada de Laranjeiras, um dos principais bairros da Serra, deve ganhar um mergulhão para possibilitar a retirada de semáforos. A prefeitura planeja fazer a intervenção com extensão de 200 metros no cruzamento da BR 101 com a Avenida Eldes Scherrer de Souza para garantir fluxo contínuo para quem segue pela rodovia.

Segundo o secretário de Obras da Serra, Halpher Luiggi, a previsão é que as obras tenham início após a municipalização da BR 101, o que vai ocorrer só depois da entrega do Contorno do Mestre Álvaro, prevista pelo governo federal para até o final do ano. Para ficar pronta, a intervenção deve levar até 3 anos.

Projeto de viaduto na BR 101 com a Avenida Eldes Scherrer, na Serra Crédito: PMS/Divulgação

Quem trafegar pela BR 101 no sentido Serra a Vitória vai passar pelo mergulhão, localizado na altura do entroncamento com a Eldes Scherrer. O objetivo da obra é retirar semáforos e melhorar a fluidez do trânsito na região.

"O mergulhão vai ter 200 metros de extensão e, ao passar por ele, a sensação será de estar em um túnel", detalha o secretário.

Ainda estão previstos viadutos no trevo da Serra-Sede para o bairro São Domingos e outro também da BR 101, em Serra-Sede para Cidade Pomar.

Cariacica

Na cidade de Cariacica , a previsão é de melhorias viárias ao longo da Avenida Mário Gurgel, que corresponde ao trecho da BR 262 que cortava a cidade e foi municipalizado. O primeiro viaduto previsto na via é na região de Campo Grande, em frente à faculdade Pio XII.

O secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, explica que o projeto dessa passagem de nível é o mais adiantado, em fase de licitação. O viaduto terá altura de 8 metros e 500 metros de comprimento e seguirá o sentido da atual avenida, possibilitando um cruzamento de veículos por baixo da via.

“Vamos fazer uma ciclovia com iluminação e eliminar os semáforos. A obra vai possibilitar maior fluidez no trânsito, principalmente na entrada de Campo Grande pela Avenida Expedito Garcia”, detalha.

BR 262, em Alto Laje, Cariacica, um dos pontos que deve receber viaduto Crédito: Fernando Madeira

A previsão é que a ordem de serviço saia ainda neste ano e a obra deve levar dois anos para ser executada. Outros três viadutos no mesmo modelo e também ao longo da Mário Gurgel estão sendo pensados pela prefeitura, nas alturas de Alto Laje, do Posto Valentim e de Jardim América.

A cidade de Cariacica também vai receber viadutos que estão sendo construídos pela Eco101 em dois pontos da BR 101, no km 293 e no km 293,8, próximo ao bairro Santana. As obras têm previsão de entrega em dezembro de 2023. Com a conclusão dos trabalhos, será possível a travessia de veículos em desnível à rodovia sem a necessidade de interrupção decorrente de sinalização semafórica, em dois pontos distintos.

Veja projeções dos principais viadutos e mergulhões previstos

Veja todos os viadutos e mergulhões previstos