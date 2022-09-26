Duas ótimas notícias para Cariacica: vêm aí viaduto e parque natural

Cariacica recebeu duas ótimas notícias nesta segunda-feira (26): a prefeitura lançou o edital da obra de construção do viaduto, a passagem de nível na BR 262
na altura da entrada do Estádio Kleber Andrade, e anunciou o repasse do título de propriedade, ao município, da área de 100 hectares do Parque Natural do Mochuara.
A passagem de nível, também conhecida como mergulhão, irá eliminar os semáforos existentes na BR 262
, em frente à rua que dá acesso ao Kleber Andrade. O Diário Oficial de Cariacica
traz nesta segunda o edital de contratação do projeto executivo (arquitetura e engenharia) da obra, orçados em R$ 48,2 milhões. A abertura das propostas será feita no dia 16 de novembro próximo.
A prefeitura promete, até o final de 2024, construir mais três passagens de nível na BR 262, localizadas em Alto Lage, Posto Valentim e Jardim América.
Na área do meio ambiente, os bons ventos vêm do Mochuara. A unidade de conservação, criada por lei em 2007, terá seu título de propriedade concedido pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do ES (Idaf)
para o município, que em breve promete criar o Parque Natural Monte do Mochuara. Depois de implantado o parque, a prefeitura poderá aplicar medidas de conservação da biodiversidade existente na unidade de conservação.
A concessão da área ambiental do Idaf para o município de Cariacica resolve um obstáculo jurídico. É que o Ibama, por meio de compensação ambiental, fez um repasse de verba para a estruturação do parque, no entanto, tal recurso só poderia ser utilizado após a regularização da titularidade da área destinada à sede e outras áreas de infraestrutura do parque.
O Ibama repassou para a Prefeitura de Cariacica, em 2010 e 2011, um total de R$ 3,718 milhões, em valores atualizados. Esse recurso é gerenciado pela câmara de compensação técnica do Iema, o Instituto Estadual do Meio Ambiente.