Duas ótimas notícias para Cariacica: vêm aí viaduto e parque natural

A prefeitura promete, até o final de 2024, construir mais três passagens de nível na BR 262, localizadas em Alto Lage, Posto Valentim e Jardim América.

A concessão da área ambiental do Idaf para o município de Cariacica resolve um obstáculo jurídico. É que o Ibama, por meio de compensação ambiental, fez um repasse de verba para a estruturação do parque, no entanto, tal recurso só poderia ser utilizado após a regularização da titularidade da área destinada à sede e outras áreas de infraestrutura do parque.