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Trevo de Carapina

Rodovia das Paneleiras será interditada para obras de viaduto na Serra

Interdições acontecerão durante a madrugada, entre 0h e 5h, no sábado (11), domingo (12) e segunda-feira (13), começando na altura do Vitória Apart Hospital

Publicado em 09 de Março de 2023 às 13:54

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

09 mar 2023 às 13:54
Rodovia das Paneleiras, local onde será construído um viaduto
Rodovia das Paneleiras, local onde será construído um viaduto Crédito: Fernando Madeira
A Rodovia das Paneleiras será novamente totalmente interditada para o avanço nas obras da construção do viaduto do novo Trevo de Carapina, na Serra. A interdição acontecerá em toda a pista sentido Sul (Vitória), na altura do Vitória Apart Hospital, no sábado (11), domingo (12) e segunda-feira (13), entre 0h e 5h.
Os motoristas que saírem da Serra devem ficar atentos. A recomendação da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) é que os condutores sigam pela Avenida João Palácio e, em seguida, pela Avenida Norte-Sul.
A Semobi reforça que o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e a Guarda Municipal da Serra estarão prestando apoio e orientando os motoristas nos trechos e que as interdições são fundamentais para o lançamento das vigas de sustentação do assoalho e da estrutura de apoio das formas das lajes do viaduto.

Complexo Viário de Carapina 

As obras do Complexo Viário de Carapina foram iniciadas no início do ano passado. Com o investimento de R$ 76,5 milhões, as intervenções contemplam a construção de viaduto e outras melhorias em uma das principais vias de ligação entre Vitória e Serra.
O trecho da Rodovia das Paneleiras passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à rodovia do contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais. Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios).

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