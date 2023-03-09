Rodovia das Paneleiras será interditada para obras de viaduto na Serra

Rodovia das Paneleiras, local onde será construído um viaduto Crédito: Fernando Madeira

A Rodovia das Paneleiras será novamente totalmente interditada para o avanço nas obras da construção do viaduto do novo Trevo de Carapina, na Serra . A interdição acontecerá em toda a pista sentido Sul ( Vitória ), na altura do Vitória Apart Hospital, no sábado (11), domingo (12) e segunda-feira (13), entre 0h e 5h.

Os motoristas que saírem da Serra devem ficar atentos. A recomendação da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) é que os condutores sigam pela Avenida João Palácio e, em seguida, pela Avenida Norte-Sul.

A Semobi reforça que o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e a Guarda Municipal da Serra estarão prestando apoio e orientando os motoristas nos trechos e que as interdições são fundamentais para o lançamento das vigas de sustentação do assoalho e da estrutura de apoio das formas das lajes do viaduto.

Complexo Viário de Carapina

As obras do Complexo Viário de Carapina foram iniciadas no início do ano passado. Com o investimento de R$ 76,5 milhões, as intervenções contemplam a construção de viaduto e outras melhorias em uma das principais vias de ligação entre Vitória e Serra.