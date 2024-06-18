Reinauguração das piscinas do Tancredão
Após quase dois anos de reforma, as piscinas do Tancredão, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, foram reinauguradas nesta terça-feira (18). As piscinas semiolímpica, de 312,50 m², e de recreação, de 287,50 m², voltaram a ser utilizadas para aulas de hidroginástica, natação e competições esportivas. O espaço também conta com uma arquibancada para 304 espectadores. A reforma começou em agosto de 2022 e terminaria, a princípio, em abril de 2023. Foi preciso, no entanto, rescindir o contrato com a empresa selecionada inicialmente.
Construídos em 2011, os equipamentos enfrentavam problemas estruturais antes da reforma, incluindo vazamentos e descolamento dos pisos. Foram feitas substituições nas instalações de recirculação de água e nos ralos de fundo das piscinas, além da instalação de tampas de segurança. As melhorias incluíram a substituição de revestimentos nas áreas de duchas e novos chuveiros. Além disso, houve a limpeza da tubulação até a caixa de passagem pluvial atrás das duchas.
Para celebrar a conclusão das obras, foi realizado um grande aulão de hidroginástica nesta terça-feira (18), que contou com a participação de alunas do Vitória Futebol Clube e do Álvares Cabral. O evento foi ministrado por professores da Secretaria de Esportes e Lazer.
O valor inicial da reforma das duas piscinas era de R$ 1,2 milhão. Ainda em 2023, o valor subiu para R$ 1,4 milhão. De acordo com o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, ao final da reforma, a obra custou R$ 1,8 milhão. O aumento do valor se deve aos adiamentos e contratação de nova empresa.
Após quase 2 anos de reforma, piscinas do Tancredão são reinauguradas