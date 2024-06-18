Após quase 2 anos de reforma, piscinas do Tancredão são reinauguradas

Construídos em 2011, os equipamentos enfrentavam problemas estruturais antes da reforma, incluindo vazamentos e descolamento dos pisos. Foram feitas substituições nas instalações de recirculação de água e nos ralos de fundo das piscinas, além da instalação de tampas de segurança. As melhorias incluíram a substituição de revestimentos nas áreas de duchas e novos chuveiros. Além disso, houve a limpeza da tubulação até a caixa de passagem pluvial atrás das duchas.