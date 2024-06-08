Orla de Ubu vai ser revitalizada e ganhar novos quiosques e praça

A orla do balneário de Ubu, em Anchieta, no litoral Sul do estado, vai receber uma obra de revitalização com investimento de R$ 19.086.914,58. A obra vai abranger uma área total de 13 mil metros quadrados. Serão construídos dez novos quiosques e cinco módulos de banheiros, contendo espaço feminino e masculino com acessibilidade e fraldário.
A ordem de serviço para a obra foi assinada na sexta-feira (7), em parceria entre a Prefeitura de Anchieta e o governo do Estado. Ao todo, serão reurbanizados 1.200 metros lineares de orla, com mobiliários públicos, pergolados, parquinho, rampa para acesso à praia e guarda-corpos. Além da orla, o serviço inclui melhorias na Praça do Trevo, segundo a administração central da cidade. O projeto também prevê serviços de drenagem e pavimentação entre o trevo de Ubu e a praia.
A área de passeio e o paisagismo, integrados em canteiros, terão perto de nove mil metros. Ainda serão recuperados 575 m² de vegetação de restinga. Segundo a prefeitura, a empresa RR Costa será responsável pela execução e terá prazo de 630 dias para concluir a obra.