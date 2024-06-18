Mergulhão de Camburi tem novo prazo para início das obras; veja data

A obra tem a promessa de melhorar o fluxo de veículos entre a Avenida Dante Michelini e a Rua Gelu Vervloet dos Santos, conhecida como Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi

“Publicamos nesta terça-feira (18) o contrato com o consórcio que será responsável pela obra. Havia, sim, a expectativa do início do projeto agora em junho, mas esbarramos na interposição de recursos administrativos e judiciais com as empresas que não venceram a licitação. Por isso houve esse atraso em relação ao que havia sido anunciado anteriormente”, disse Perin.

De acordo com o secretário, com a assinatura do contrato, a empresa vencedora já está autorizada a dar início aos trabalhos ligados ao mergulhão. Entretanto, antes das intervenções que visam à melhoria no trânsito, o consórcio precisa apresentar outros projetos à Prefeitura de Vitória

“A primeira coisa é o estudo ambiental da região. Isso é prévio à execução da obra, assim como estudos topográficos e geotécnicos. Eles [o consórcio] têm até sete meses para apresentar tudo isso e, aí, sim, à medida que esses projetos vão sendo apresentados e aprovados, eles terão autorização para a locação e execução da obra”, pontua.

Segundo a expectativa da Secretaria de Obras de Vitória (Semob), as intervenções para que as mudanças sejam notadas de fato em Jardim Camburi devem começar em setembro ou outubro, com o custo estimado de R$ 77,5 milhões.

A obra

Projeção de como deve ficar o trânsito em Jardim Camburi após a conclusão do Mergulhão Crédito: Divulgação/PMV

Segundo Perin, a ideia do mergulhão é manter toda a questão urbanística da região, “valorizando o que há de melhor no entorno”.

A Gazeta em fevereiro. “Como esse acesso ali da Dante Michelini com a Norte Sul pode ser considerado metropolitano, sabemos que é uma obra que vai trazer benefícios para as cidades do entorno, ainda que conte apenas com recursos financeiros de Vitória”, disse o secretário em entrevista paraem fevereiro.

O estudo feito pela Secretaria de Obras aponta que a velocidade média dos veículos que transitam pelo trecho — parando nos semáforos e enfrentando as retenções — hoje é de 2 km/h e vai passar para 33 km/h com os dois mergulhões. No planejamento da prefeitura para a obra que vai ser executada pela empresa contratada, o projeto pode ser definido como uma interseção em dois níveis com duas passagens inferiores (mergulhões). O percurso pela Avenida Dante Michelini seguirá no mesmo nível em ambos os sentidos.

Uma das pistas que vai passar por baixo da Dante Michelini será para quem sai da Norte Sul em direção à Vale. E a outra será de quem vem de Jardim da Penha e precisa acessar a Norte Sul em direção à Serra . Todos as pistas vão ter três faixas de rolamento.

Durante a fase dos trabalhos, a circulação viária, a mobilidade dos pedestres e dos ciclistas, assim como os serviços públicos, deverão ser mantidos obrigatoriamente, com o número de faixas atuais.