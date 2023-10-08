Mora ou passa por Jardim Camburi? Veja como mergulhão mudará trânsito

Projeção do mergulhão entre a Norte Sul e a Dante Michelini Crédito: Divulgação/PMV

O primeiro passo para as obras de um mergulhão para melhorar o fluxo de veículos entre a Avenida Dante Michelini e a Rua Gelu Vervloet dos Santos (Norte Sul), em Jardim Camburi, foi dado no fim de setembro com a publicação do edital em busca de empresas interessadas em realizar a intervenção . Depois das intervenções, previstas para começar em 2024, o trânsito na região vai passar por alterações.

Com a construção da estrutura, que vai eliminar os semáforos no cruzamento das duas vias, a Prefeitura de Vitória planeja mudanças no trânsito em Jardim Camburi, principalmente nos acessos à Avenida Dante Michelini, na saída do bairro e também na chegada, com uma possível eliminação do sinal da Rua Carlos Martins.

Por enquanto, o semáforo continua com o projeto do mergulhão, mas a prefeitura já está estudando alternativas para retirar o sinal na Carlos Martins após a conclusão da obra. A ideia da Secretaria Municipal de Obras, segundo o secretário Gustavo Perin, é que a primeira quadra da rua, de vocação comercial, seja mão única no sentido praia de Camburi

“A ideia é que aquela quadra seja só de saída, tirando o semáforo de conversão. Dessa forma, a saída pode ser feita diretamente, em uma 'calha' saindo da Carlos Martins, e não competindo com quem está passando (pela Dante Michelini)”, detalha o secretário.

Segundo Gustavo Perin, a intenção é direcionar a entrada para o bairro nas ruas mais adiante, em direção ao final da praia de Camburi. Também serão estudadas novas alternativas também facilitar a saída de Jardim Camburi.

A obra

O mergulhão planejado para reduzir o trânsito no cruzamento das avenidas Dante Michelini com a Norte Sul, em Jardim Camburi, vai custar R$ 92,2 milhões.

Segundo a administração municipal, a previsão é que o mergulhão reduza o tempo de travessia da interseção, que hoje é de 55 a 88 segundos, para até 10 segundos. O objetivo da obra é melhorar a circulação, a mobilidade e a fluidez do bairro Jardim Camburi com uma livre passagem entre a Rua Gelu Vervloet dos Santos (como é chamado o início da Rodovia Norte Sul) e a avenida Dante Michelini pelo mergulhão, extinguindo os semáforos.

O estudo feito pela Secretaria de Obras aponta que a velocidade média dos veículos que transitam pelo trecho — parando nos semáforos e enfrentando as retenções — hoje é de 2 km/h e vai passar para 33km/h com os dois mergulhões.

No planejamento da prefeitura para a obra que vai ser executada pela empresa contratada, o mergulhão pode ser definido como uma interseção em dois níveis com duas passagens inferiores (mergulhões). O percurso pela avenida Dante Michelini seguirá no mesmo nível em ambos os sentidos.